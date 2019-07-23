Запекла боротьба на окрузі №126 завершилася перемогою чинного нардепа

Центральна виборча комісія опрацювала усі 100% протоколів у виборчому окрузі №126, який включає Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони області. Спершу за підрахунками голосів лідирував комбат-доброволець від «Свободи» Андрій Гергерт та у підсумку переміг таки чинний нардеп Андрій Кіт. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Андрій Кіт – чинний народний депутат від Блоку Петра Порошенка. Однак у Раду нового скликання йшов, як самовисуванець. У підсумку за нього проголосувало 19 003 осіб, а це 23,88% голосів виборців. Комбат-доброволець від «Свободи» Андрій Гергерт вдовольнився лише другим місцем, за нього проголосувало 19,26% виборців.

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Як відомо, політична кар’єра Андрія Кота стартувала у 2010 році. Тоді він став депутатом Львівської облради від партії «Сильна Україна» (її у цей час очолював Сергій Тігіпко, з 2012 року партія саморозпустилась). До парламенту Кіт вперше балотувався на виборах-2012 від партії УДАР. Потрапити у Верховну Раду йому вдалося лише у 2014 році від БПП.

Загалом Андрія Кота можна назвати досить сумлінним депутатом, адже за час своєї каденції прогуляв лише 17% сесій Верховної Ради, на розгляд подав більше пів сотні законопроєктів. Втім водночас рух «Чесно» назвав його кнопкодавом.

Відповідно до даних аналітичної системи YouControl, Андрій Кіт є фізичною особою-підприємцем та володіє підприємством «Добряніка», яке займається вантажним транспортом. Натомість його дружина, як раніше писала УП, володіла частками чотирьох компаній.

Політик йде у новий парламент, щоб «творити добро», принаймні так сказано у його передвиборчій програмі. Він планує боротися з корупцією, відстоювати вступ України в НАТО, збільшити зарплати, домогтися справедливих тарифів на комунальні послуги, а також відновити ядерний статус держави. Окремий акцент Андрій Кіт ставить на розвиток Стрия. Зокрема, кандидат у нардепи хоче створити міжнародний транспортний хаб на базі аеропорту «Грабовець» і залучити туди лоукости, а також відновити інфраструктуру міста, розвивати місцеву економіку.

Інформацію про всіх кандидатів 126 округу можна дізнатися тут.