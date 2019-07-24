«Самопоміч» вирвала єдиний мандат до парламенту на окрузі №122

Центральна виборча комісія опрацювала усі 100% протоколів у виборчому окрузі №122, який охоплює всю Жовківщину та Яворівщину. Перемогу на окрузі здобув міський голова Яворова Павло Бакунець, який впевнено лідирував на старті та під кінець підрахунку голосів ледь не втратив свою перемогу. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Павлу Бакунцю 32 роки, він – єдиний представник партії «Самопомочі», який проходить до нового парламенту. За нього проголосувало 13 438 виборців це – 14,84% від усієї кількості голосів.

На другому місті опинився депутат Яворівської районної ради від «Української Галицької Партії», директор ПП «Комфортмістобуд», який був висунутий кандидатом від політичної партії «Голос» Віталій Андрейко. За нього проголосувало 13,65% голосів виборців.

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Як відомо, стати парламентарем у цьому окрузі прагнули 20 людей. Інформацію про всіх кандидатів можна дізнатись тут.