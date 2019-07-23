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Тарас Батенко переміг у окрузі №123 на Львівщині

Андрій Котенський

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Центральна виборча комісія опрацювала усі 100% протоколів у виборчому окрузі №123, який Новий Розділ, Золочівський, Миколаївський та Перемишлянський райони області. Впевнену перемогу отримав чинний народний депутат України, член політичної партії «Українське об’єднання патріотів – «УКРОП» Тарас Батенко.

 

Тарас Батенко йшов як самовисуванець, і отримав 45,05% голосів, тобто його підтримало 35 944 виборців. Найближчим його переслідувачем був депутат Львівської міської ради, голова фракції Української Галицької Партії Тарас Чолій. До Верховної Ради якого висувала партія Святослава Вакарчука – «Голос». Тараса Чолія підтримало всього 15.11% виборців.

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Як відомо, на депутатський мандат у 123 окрузі претендувало 12 кандидатів. Досьє на кожного з них читайте тут.

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