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Активістка офіційно перемогла на 115 окрузі у Львові

Андрій Котенський

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Центральна виборча комісія опрацювала усі 100% протоколів у виборчому окрузі №115, до якого входять Сихів і частина Личаківського району Львова. Лідерські позиції тут втримала активістка Наталія Піпа, висунута партією «Голос». Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Наталія Піпа впевнено лідирувала, і в підсумку набрала 30,01% голосів, тобто її підтримали  25 242  виборці. Її головний конкурент, колишній «свободівець» Юрій Михальчишин, здобув 21,73% голосів – 18 276 виборців. Чинний нардеп округу, Михайло Хміль, опинився у хвості перегонів.

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Новій нардепці 35 років, безпартійна. Її висунула партія Святослава Вакарчука «Голос». Голова ГО «Кращий Сихів», відома боротьбою за сквер Гідності (на Санта-Барбарі), на місці якого хотіли звести торговий центр.

Наталія Піпа є заступницею голови львівського міського осередку Української Галицької Партії, працювала страховим брокером у компанії «Дністер», фандрейзером у навчально-реабілітаційному центрі «Джерело». Закінчила ЛНУ ім. Івана Франка за спеціальністю «Економічна кібернетика», а також магістерську програму УКУ з управління неприбутковими організаціями.

Протягом останніх років Піпа веде активну громадську діяльність, долучається до озелення Сихова та толок, екофестивалів у мікрорайоні, а нещодавно ГО «Кращий Сихів» відкрила першу у Львові екостежку.

Із детальним переліком обіцянок кандидатів 115 округу та інформацією про них можна ознайомитися тут.

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