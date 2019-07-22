Визначено переможця у 117 окрузі: Рущишин обійшов Юринець

За результатами 100% опрацьованих протоколів у одномандатному виборчому окрузі №117 (включає Галицький, Франківський та частина Шевченківського райони Львова) переміг висуванець партії «Голос» Ярослав Рущишин. Про це йдеться на сайті ЦВК.

Бізнесмен і співзасновник легендарної львівської «Дзиґи» Ярослав Рущишин набрав 25,12 % голосів. Майже на 1,5 % від нього відстала самовисуванка Оксана Юринець, яка отримала 23,77% голосів. Далі йдуть – Роман Фединяк від «Слуги народу» (19,43%), Тарас Стецьків від «Громадянської позиції» (7,44%), Андрій Шевців від «Самопомочі» (7,28%), Лариса Ніцой від «Народного Руху України» (4,45%).