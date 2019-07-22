ОСТАННІ НОВИНИ

Визначено переможця у 117 окрузі: Рущишин обійшов Юринець

Соломія Головіна

|

За результатами 100% опрацьованих протоколів у одномандатному виборчому окрузі №117 (включає Галицький, Франківський та частина Шевченківського райони Львова) переміг висуванець партії «Голос» Ярослав Рущишин. Про це йдеться на сайті ЦВК.

 

Бізнесмен і співзасновник легендарної львівської «Дзиґи» Ярослав Рущишин набрав 25,12 % голосів. Майже на 1,5 % від нього відстала самовисуванка Оксана Юринець, яка отримала 23,77% голосів. Далі йдуть – Роман Фединяк від «Слуги народу» (19,43%),  Тарас Стецьків від «Громадянської позиції» (7,44%), Андрій Шевців від «Самопомочі» (7,28%), Лариса Ніцой від «Народного Руху України» (4,45%).

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?
Наталя ДУЛЯБА
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралос...

Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів

Продовжуємо знайомити читачів з кандидатами-мажоритарниками. Цього разу Львівський портал пропонує до Вашої уваги коротк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...