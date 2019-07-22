У 120 окрузі перемогу здобув Ярослав Дубневич

Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів у виборчому окрузі №120, до якого входить Городоцький, Мостиський, а також частина Самбірського районів області. За результатами голосування перемогу здобув Ярослав Дубневич. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, передає Львівський портал.

Ярослав Дубневич, який балотується у Верховну Раду як самовисуванець, набрав 43,52% голосів, тобто його підтримали 35 186 виборців.

Зазначимо, що 120 округ був найменшим на Львівщині за кількістю охочих потрапити у Верховну Раду. Тут у нардепи балотувалися лише семеро кандидатів. Детальніше про них читайте тут.

Як повідомляв Львівський портал, 49-річний Ярослав Дубневич став лідером на своєму окрузі ще як тільки ЦВК оприлюднила дані перших опрацьованих протоколів. Його старший брат, Богдан Дубневич, також йде попереду всіх кандидатів у 118 виборчому окрузі.

Богдан та Ярослав Дубневичі – одіозні політики. Саме їх вважають головними отримувачами коштів Укрзалізниці, оскільки бізнесмени володіють своєрідною монополією під час держзакупівель. Лише за 2016 рік підприємства Дубневичів заробили на залізниці майже 1 мільярд гривень.

Ще до набуття мандату депутата Верховної Ради Богдан і Ярослав Дубневичі заснували корпорацію «КРТ», що займається виробництвом деталей для залізниці. Правоохоронці встановили, що протягом 2016-2017 років ця компанія співпрацювала з фіктивною фірмою, щоб ухилитись від сплати податків.

Та не залізницею єдиною. На початку 2018 року НАБУ затримало посадовців трьох компаній, яких підозрюють у заволодінні газу на понад 1,4 мільярда гривень. Бенефіціарами всіх трьох компаній є брати Дубневичі.