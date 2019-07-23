Журналіст Микола Княжицький переміг на 116 окрузі у Львові

Центральна виборча комісія опрацювала вже 100% протоколів у виборчому окрузі №116, який охоплює Залізничний і частину Шевченківського районів Львова. Найбільше голосів виборці тут віддали чинному нардепу та журналісту Миколі Княжицькому. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Микола Княжицький, який балотується у Верховну Раду від «Європейської солідарності», набрав 23,05% голосів, тобто у Львові його підтримали 20 089 виборців.

Його головна конкурентка, чиновниця Львівської міської ради і висуваниця від «Голосу» Марта Романяк, стала другою на окрузі, отримавши 20,09%. Загалом неї проголосували 17 511 людей.

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Зазначимо, Княжицький був лідером на своєму окрузі ще як тільки ЦВК подала перші 14% опрацьованих протоколів. Марта Романяк також відставала від нього із невеликим розривом.

Довідково: 51-річний Микола Княжицький є журналістом, має власне медіа. Уже двічі поспіль був депутатом Верховної Ради України спочатку від партії «Батьківщина», потім – від «Народного фронту».

У послужному списку Княжицького – членство у Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, керівні посади у «Газеті 24» і телеканалах «Тоніс», СТБ, УТ-1, та «ТВі». Саме із останнім телеканалом до роботи Княжицького було найбільше нарікань.

У 2013 році він відкриває телеканал «Еспресо TV» і стає його гендиректором. Новостворений телеканал став популярним під час Євромайдану, оскільки його камери завше перебували в епіцентрі подій.

Політик також входить до списку ініціаторів законів із обмеження використання медійної російськомовної продукції та встановлення на телебаченні обов’язкової квоти на україномовні передачі й фільми.

У своїй передвиборчій програмі Микола Княжицький обіцяє боротися за добробут і комфорт людей, не допустити перегляду закону про українську мову, квот на радіо і телебаченні, а також забезпечити інтеграцію України в ЄС і НАТО. Більше деталей можна знайти тут.

Нагадаємо, на Львівщині визначили переможців-мажоритарників ще у трьох одномандатних виборчих округах. Так, у 120 окрузі перемогу здобув самовисуванець Ярослав Дубневич, у 124 окрузі – бізнесмен і представник «Слуги народу» Юрій Камельчук, а на 117 окрузі – бізнесмен, висуванець партії «Голос» Ярослав Рущишин.

Загалом на Львівщині вже підрахували 90% протоколів. Найбільше мешканці області голосували за партію «Голос», друга за популярністю стала «Слуга народу», а на третьому місці опинилась «Європейська солідарність».