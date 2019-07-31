На бенкетах у Сокільниках отруїлися восьмеро людей

У ресторані «Княжий двір», що в Сокільниках, отруїлися восьмеро відвідувачів. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

Перших шістьох потерпілих госпіталізували до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні та інфекційного відділення Пустомитівської центральної райлікарні ще у вівторок, 30 липня. Станом на сьогодні, 31 липня, їхня кількість зросла до восьми осіб.

Всі ці люди святкували день народження та хрестини в ресторані «Княжий двір» у Сокільниках. Їхній стан – середньої важкості.

Наразі всі деталі події встановлюються.

Нагадаємо, на початку червня під час святкування весілля 44 людини отруїлися в кафе «Червона рута», що на Сихові. Згодом кількість постраждалих зросла до 55 осіб. Через масове отруєння поліція відкрила кримінальне провадження. А заклад харчування закрили до 24 червня.

Після сумнозвісного весілля до львівських лікарень також госпіталізували людей, які харчувались у «Червоній руті» на бенкетах. Під час перевірки ресторану працівники Держпродспоживслужби та лабораторного центру МОЗ України виявили низку порушень. Детальніше про них читайте тут.

Як повідомляв Львівський портал, останній випадок отруєнь у кафе стався 16 червня. Тоді 14 людей отруїлися в ресторані «Озон», що в Кам’янці-Бузькій.