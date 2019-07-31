ОСТАННІ НОВИНИ

На бенкетах у Сокільниках отруїлися восьмеро людей

Наталя Дуляба

|

У ресторані «Княжий двір», що в Сокільниках, отруїлися восьмеро відвідувачів. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

 

Перших шістьох потерпілих госпіталізували до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні та інфекційного відділення Пустомитівської центральної райлікарні ще у вівторок, 30 липня. Станом на сьогодні, 31 липня, їхня кількість зросла до восьми осіб.

Всі ці люди святкували день народження та хрестини в ресторані «Княжий двір» у Сокільниках. Їхній стан – середньої важкості.

Наразі всі деталі події встановлюються.

Нагадаємо, на початку червня під час святкування весілля 44 людини отруїлися в кафе «Червона рута», що на Сихові. Згодом кількість постраждалих зросла до 55 осіб. Через масове отруєння поліція відкрила кримінальне провадження. А заклад харчування закрили до 24 червня.

Після сумнозвісного весілля до львівських лікарень також госпіталізували людей, які харчувались у «Червоній руті» на бенкетах. Під час перевірки ресторану працівники Держпродспоживслужби та лабораторного центру МОЗ України виявили низку порушень. Детальніше про них читайте тут.

Як повідомляв Львівський портал, останній випадок отруєнь у кафе стався 16 червня. Тоді 14 людей отруїлися в ресторані «Озон», що в Кам’янці-Бузькій.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...