На місці магазину-павільйону на Личаківській «виросте» новий торговий заклад

Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 23 квітня, прийняв рішення про знесення існуючого тимчасового магазину-павільйону на вулиці Личаківській, 191, а на його місці звести новий заклад торгівлі. Про це повідомляє кореспондент Львівського портал.

Члени виконкому затвердили містобудівні умов та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» закладу торгівлі на вулиці Личаківській, 191 зі знесенням існуючого тимчасового магазину павільйону.

Як зазначається у пояснювальній записці, гранична висота торгового закладу, який розташовуватиметься на розі вулиць Личаківська-тракт Глинянський, – становитиме 12,40 м. Також зауважується, що це буде металевий збірно-розбірний магазин-павільйон.