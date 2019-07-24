Представниця «Голосу» Галина Васильченко перемогла Дубневича на 118 окрузі

Центральна виборча комісія підрахувала 100% протоколів на виборчому окрузі №118, який охоплює частину Личаківського та Шевченківського районів Львова, а також усю Пустомитівщину. Кандидатка від партії «Голос» Галина Васильченко таки вирвала перемогу у самовисуванця, народного депутата VIII скликання Богдана Дубневича. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті ЦВК, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Так, Галина Васильченко здобула перемогу на окрузі, набравши 31,61% голосів. Загалом її підтримали 28 543 виборці.

Натомість її головний опонент, Богдан Дубневич, отримав 29,81%, за нього проголосували 26 924 людей.

Нагадаємо, у 118 окрузі розгорівся справжній скандал. Ввечері 21 липня, у день парламентських виборів, соціологічна агенція «Фама» оприлюднила дані, згідно з якими перемогу на окрузі здобувала саме Галина Васильченко.

Втім після того, як ЦВК оприлюднила результати одних із перших опрацьованих протоколів, з’ясувалося, що на 118 окрузі лідирує Богдан Дубневич.

Після цього лідер «Голосу» Святослав Вакарчук звинуватив членів ОВК у порушеннях та спробі вкрасти голоси Васильченко на користь Дубневича. Всі звинувачення лідера партії окружна виборча комісія 118 округу відкидала.

Згодом Богдан Дубневич визнав свою поразку і заявив, що тепер матиме більше часу на сім’ю.

Довідково: 35-річна Галина Васильченко є заступницею директора з економічних питань підприємства «Корбіз», що займається демонтажем машин і устаткування. Безпартійна, однак у Верховну Раду балотувалась від партії «Голос». Вона має дві вищі освіти, за спеціальністю – економіст. Детальнішу інформацію про Галину Васильченко можна дізнатися тут.

Як повідомляв Львівський портал, Богдан Дубневич та його молодший брат Ярослав, який вже переміг на виборчому окрузі №120, – одіозні політики. Саме їх вважають головними отримувачами коштів Укрзалізниці, оскільки бізнесмени володіють своєрідною монополією під час держзакупівель. Лише за 2016 рік підприємства Дубневичів заробили на залізниці майже 1 мільярд гривень.

Ще до набуття мандату депутата Верховної Ради Богдан і Ярослав Дубневичі заснували корпорацію «КРТ», що займається виробництвом деталей для залізниці. Правоохоронці встановили, що протягом 2016-2017 років ця компанія співпрацювала з фіктивною фірмою, щоб ухилитись від сплати податків.

Та не залізницею єдиною. На початку 2018 року НАБУ затримало посадовців трьох компаній, яких підозрюють у заволодінні газу на понад 1,4 мільярда гривень. Бенефіціарами всіх трьох компаній є брати Дубневичі.

Рух «Чесно» назвав Богдана Дубневича кнопкодавом, також він є фігурантом більше сорока антикорупційних розслідувань.