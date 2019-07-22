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У 116 окрузі Львові опрацювали 77% протоколів. Лідирує Княжицький

Наталя Дуляба

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Центральна виборча комісія опрацювала вже 77,77% протоколів у виборчому окрузі №116, який охоплює Залізничний і частину Шевченківського районів Львова. Найбільше голосів виборці віддали чинному нардепу Миколі Княжицькому. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Микола Княжицький, який балотується у Верховну Раду від «Європейської солідарності» набрав 22,93% голосів, тобто у Львові його підтримали більше 15 тисяч виборців.

Його головна конкурентка, чиновниця Львівської міської ради Марта Романяк, яка йде від партії «Голос», наразі здобула 19,97% голосів. За неї проголосували більше 13 тисяч людей.

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Нагадаємо, Микола Княжицький був лідером на своєму окрузі ще як тільки ЦВК подала перші 14% опрацьованих протоколів. Марта Романяк також відставала від нього із невеликим розривом.

Як повідомляв Львівський портал, у 116 окрузі балотувалися 13 кандидатів у народні депутати. Детальні досьє на кожного із них можна прочитати тут.

Щодо партій, то мешканці Львівщини на цих парламентських виборах найактивніше голосують за «Голос» та «Європейську солідарність».

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