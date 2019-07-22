На окрузі №124 переміг кандидат від «Слуги народу»

Центральна виборча комісія опрацювала вже 100% протоколів у виборчому окрузі №124, до якого входять Червоноград, Сокальський і частина Кам’янка-Бузького районів області. Перемогу серед кандидатів-мажоритарників тут здобув 39-річний висуванець партії «Слуга народу» Юрій Камельчук. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Юрій Камейчук набрав 16,08% голосів, тобто перемогу на окрузі йому забезпечили 12 188 виборців.

Друге місце посіла 32-річна «свободівка» Оксана Береза, за яку проголосували 13,79% (або 10 454 мешканців Львівщини). Зазначимо, що спочатку саме вона була лідером у перегонах на 124 окрузі.

Довідково: Юрій Камельчук є підприємцем, бізнес-тренером, консультантом, у минулому також – журналіст. Безпартійний, проте у Верховну раду балотувався від президентської партії «Слуга народу». Зараз живе в Червонограді.

У своїй передвиборчій програмі виборцям обіцяє сприяти залученню інвестицій у Червоноград та регіон, вирішувати проблеми шахтарів та їхніх сімей, сприяти оновленню обладнання на шахтах, доступу молодих підприємців до безкоштовної освіти, фінансовому забезпеченню військовослужбовців тощо. Детальніше про Юрія Камельчука та всіх інших кадидатів від 124 округу читайте тут.

Нагадаємо, на цих парламентських виборах мешканці Львівщини найактивніше голосують за партії «Голос», «Слугу народу» та «Європейську солідарність».

Також уже відомі результати голосувань на закордонних дільницях. Українці, які живуть за межами держави, обрали «Європейську солідарність». Слідом із незначним відривом йде «Слуга народу».