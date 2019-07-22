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На виборах до парламенту у 116 окрузі лідирує Княжицький і Романяк

Андрій Котенський

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Нардеп Микола Княжицький лідирує на 116 виборчому окрузі, де голосували жителі Залізничного і частини Шевченківського районів Львова. Такі дані 14.81% опрацьованих протоколів оприлюднила ЦВК, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За попереднім підрахунком голосів лідирує представник партії «Європейська Солідарність» Микола Княжицький, за якого проголосувало 24,90% виборців.

Найближчим переслідувачам Княжицького є представниця «Голосу» Марта Романяк, у якої наразі 20,06% виборців.

За чинну нардепку від округу Ірину Подоляк проголосувало менше 6% виборців.

Як відомо, у 116 окрізі за голоси виборців змагаються 13 кандидатів у народні депутати. Детальні досьє на кожного можна прочитати тут.

 

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