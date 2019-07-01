Чортова дюжина на окрузі №116. Кого обирає Залізничний та Шевченківський райони Львова

Нардепи, орлиця, вартовий, забудовник… Львівський портал публікує список 13-ти кандидатів на окрузі №116, де обирають свого нардепа Залізничний та частина Шевченківського районів Львова, зокрема, Замарстинів, Збоїща, Голоско, Брюховичі, Рудно, Рясне і Левандівка.

Округ №116 – сьогоднішня вотчина нардепки від «Самопомочі» Ірини Подоляк. Першому заступнику голови Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності виповнилося 52 роки і вона знову намагається потрапити до парламенту від партії Андрія Садового.

До обрання народним депутатом очолювала управління культури Львівської міської ради, де її критикували за перетворення Львова з культурної столиці у місто розваг, що «підгодовує» вузьке коло бізнесменів, наближених до мера Садового. До цього в активі пані Подоляк – ще 15 років чиновницької роботи.

Нарікань у роботі Ірини Подоляк у стінах парламенту немає, щоправда, увійшла до рейтингу нардепів, які нічого не обіцяють.

Варто також згадати, що у 2015 році депутати Львівської міської ради відмовили їй в оренді приміщення під громадську приймальню.

У своїй новій передвиборчій програмі Ірина Подоляк обіцяє продовжувати розпочаті і дати старт новим реформам. Серед пріоритетів – захист державності і вступ України до ЄС та НАТО, безпека людей та їхній добробут. Водночас за жодних причин вона відмовляється підтримувати особливий статус окупованих територій чи поступки Росії.

Валерій Веремчук, 39 років. У політиці з 2000 року і вже встиг побувати депутатом Львівської міської ради трьох скликань. Народився у місті Нововолинськ Волинської області, керівник громадського формування «Народна Самооборона».

Свого часу багато працював з молодіжкою Народного руху України. У 2009-му визнаний кращим молодим депутатом міських рад України, а в 2010-му став головою Львівської міської організації «Народний рух України».

Цікаво, що Веремчук також був співзасновником «Галицької Ліги КВН».

Під час Революції Гідності Валерій Веремчук був комендантом табору Євромайдану у Києві, а у Львові – координатором Центру відправки людей до охопленої революцією столиці.

Сьогодні керівник фракції «Народний контроль» у Львівській міській раді заручився підтримкою «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка. На минулих виборах зазнав поразки на цьому ж окрузі, коли намагався потрапити до Парламенту під «знаменами радикалів» Олега Ляшка.

У своїй програмі Валерій Веремчук виступає за оновлений, сильний, ефективний парламент, розвиток Збройних Сил України і вступ до НАТО, антикорупційне законодавство та посилення економіки, за інтеграцію з ЄС та розвиток місцевого самоврядування із жорстким покаранням за прояви сепаратизму.

Володимир Доманський, 45 років, селищний голова Брюхович з 2015 року, самовисуванець.

Вотчина Доманського відома як територія, де блатні забудовники незаконно забудовують ліси, засипають озера, дерибанять землю та будують багатоповерхівки…

Сам голова селища буцімто намагався якось протистояти цьому свавіллю, за що поплатився двома спаленими автівками – Toyota Land Cruiser та Suzuki Grand Vitara. Щоправда обидва позашляховики не були вписані до декларації Доманського. Чиновник це пояснив тим, що спалені автомобілі взяв у друзів на користування.

За даними YouControl, родина Володимира Доманського володіє компанією «Нінель», яка займається роздрібною торгівлею м’ясом та м’ясними продуктами. Компанію на 80% контролює Володимир, а очолює його дружина Катерина Доманська. За 25-річний період роботи підприємства зафіксовано чотири судові справи за податкові борги та заборгованість з оренди.

У своїй програмі Володимир Доманський обіцяє захищати гідність українців шляхом патріотизму, порядності і компетентності. Також він хоче забезпечити надійну оборону, перераховуючи 5% ВВП на потреби армії, протидіяти корупції, долати безробіття та дбати про розвиток місцевих громад.

Ігор Зінкевич, 36 років, депутат Львівської міської ради 7-го скликання, самовисуванець, хоча до львівської мерії пройшов від партії «УКРОП».

Зінкевича поправу можна назвати головним «вартовим» міста Лева, адже він є засновником та координатором ГО «Варта 1». Однойменний канал на рації «Zello», мессенджер Телеграм, та сторінка у мережі – є головним майданчиком для оперативного спілкування та поширення інформації з питань безпеки у місті.

Щоправда «варту» Зінкевича часто критикують через публікацію неперевіреної інформації. На початку цього року Facebook видалив спільноту, яка налічувала близько 430 тисяч користувачів, через недотримання умов соціальної мережі.

Варто також додати, що Ігор Зінкевич – уродженець Львова, член постійної комісії із питань землекористування ЛМР. У його програмі наголошується на безпеці, спокої та

комфорті громадян. Зокрема він обіцяє акцентувати свої зусилля на соліально-культурному розвитку та інфраструктурі.

Микола Княжицький, 51 рік, журналіст, власник медіа, народний депутат України 7-го скликання за списком «Батьківщини» Юлії Тимошенко, 8-го скликання за списком від «Народного фронту» Арсенія Яценюка, голова Комітету з питань культури і духовності. Сьогодні висунутий політичною партією «Європейська Солідарність» Петра Порошенка.

У послужному списку Княжицького членство у Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення. Керівні посади у «Газеті 24» і телеканалах «Тоніс», СТБ, УТ-1, та «ТВі». Саме із останнім телеканалом до роботи Княжицького було найбільше нарікань.

У 2013 році Княжицький відкриває телеканал «Еспресо TV» і стає його гендиректором. Новостворений телеканал став популярним під час Євромайдану, оскільки його камери завше перебували в епіцентрі подій.

Політик входить до числа ініціаторів законів із обмеження використання медійної російськомовної продукції та встановлення на телебаченні обов’язкові квоти передач і фільмів українською мовою.

У своїй передвиборчій програмі Микола Княжицький обіцяє працювати для Львова і України. Зокрема боротися за добробут і комфорт людей, недопущення перегляду закону про українську мову, квот на радіо і телебаченні, а також забезпечення інтеграції України в ЄС і НАТО.

Володимир Клим, 51 рік, самовисуванець. Народився в Рівному, проживає у Львові та тимчасово безробітний.

Пан Клим свого часу займався підприємницькою діяльністю і пробував свої шанси на потрапляння до Парламенту на попередніх виборах, однак у підсумку опинився у хвості перегонів.

Сьогодні він запевняє, що відбирається до Ради, щоб забезпечити інтереси своїх виборців, заради підвищення рівня їх добробуту, розвитку інфраструктури регіону і відстоювання загальнонаціональних цінностей.

Іванна Козак, 57 років, уродженка села Соколя Мостиського району Львівської області, директорка ЛКП «Рясне-402», безпартійнa, самовисуваниця.

пані Козак 10 років відповідає за забезпечення експлуатації та збереження житлового фонду, що знаходиться у власності територіальної громади Рясного. Хоче потрапити до парламенту, щоб почати нарешті будувати Україну для наших дітей та онуків. Бачить Львівську область, як промисловий та аграрний центр України.

Окрім того виступає за зняття недоторканість із нардепів та президента, планує повернення Криму та Донбасу шляхом зміцнення економіки, підвищення рівня життя українців, дітей яких потрібно виховувати у патріотичному напрямку, а також – просування до НАТО і інтеграції у Європейський Союз.

Світлана Лисецька, 49 років, самовисуваниця. У своєму резюме до ЦВК зазначила, що обіймає посаду директора ПП «Нарлік» і є фізичною особою – підприємцем, членом Української партії «Зелена планета» та керівником мережі аптек.

За даними бізнес-сервісу YouControl, Світлана Лисецька не лише директор, а й власниця ПП «Нарлік». Головний вид діяльності підприємства – видання газет, але може також торгувати фармацевтичними товарами і навіть рибою, ракоподібними та молюсками. Окрім цього у власності Лисецької ТЗОВ «СВІТЛАНА» основний вид діяльності якого – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

За словами Світлани Лисецької, вона збирається у політику, аби змусити державних чиновників слугувати народу України та заради досягнення миру в нашій державі. Обіцяє також працювати над зменшенням тарифів, збільшенням пенсій, стипендій, зарплат, створення робочих місць і навіть закриттям всіх корупційних схем з розкрадання майна і коштів. Після цього не обійдеться без повернення наших заробітчан на Батьківщину. А ще у кандидатки є питання до контролюючих органів, пенсійної і медичної реформи.

Ростислав Мельник, 41 рік, голова правління будівельної корпорації «РІЕЛ ГРУП».

Кандидат пишається тим, що є «у команді Президента України Володимира Зеленського, команді людей, які йдуть на вибори, щоб підтримати курс Глави держави й добитися кардинальних і рішучих змін у країні».

Запевняє, що йде до влади, щоб докорінно змінити стару систему влади, впровадити механізм відкликання депутатів усіх рівнів, які втратили довіру виборців, перезавантажити прокуратуру, СБУ, антикорупційні органи. Виступає за впровадження обов’язкової конфіскації майна корупціонерів. Водночас пропонує податкову амністію, щодо декларування юридичними і фізичними особами раніше незадекларованих доходів.

Уродженець Красного, Буського району обіцяє зробити гідні дороги, і взяти під власний контроль проведення медичної реформи в закладах охорони здоров’я.

Свого часу його компанія викупила та зруйнувала будинок відомого композитора Ярослава Ярославенка у Львові. Після цього виконком ЛМР дав дозвіл на зведення багатоповерхівки.

З «РІЕЛ ГРУП» пов’язують багато скандалів із забудовою в історичному ареалі Львова.

Василь Попович, 63 роки, уродженець села Осій Іршавського району Закарпатської області, голова правління, ПрАТ «Львів-Інтуртранс», висунутий політичною партією «Сила і честь» колишнього розвідника і глави СБУ Ігоря Смешка.

За даними бізнес-сервісу YouControl, Попович Василь Васильович, або ж його однойменна «копія» згадується у 10 бізнес проектах. Серед них варто виділити ПрАТ «Львів-Інтуртранс», що займається пасажирським наземним транспортом. Підприємство характеризують незадовільним рівнем фінансової стійкості та високим фінансовим ризиком, ТОВ «3П» – надає в оренду й експлуатацію власне чи орендоване нерухоме майно, ТОВ «УКРАЇНА-ХХІ ВІК», яке займається будівництвом житлових і нежитлових будівель.

Йде до парламенту, щоб у центрі державної політики поставити людину праці, її інтереси, права і свободи. Бачить Україну в Європейському Союзі і НАТО. Планує втілити ідею із побудови підвісної дороги для сполучення Шевченківського району з центром та східною частиною міста Львова та реформувати судову гілку влади.

Марта Романяк, 34 роки, уродженка Сокаля Львівської області, начальник управління інформаційних технологій, департамент розвитку Львівської міської ради, безпартійнa, висунута – політична партією «Голос» відомого львівського виконавця Святослава Вакарчука.

Раніше балотувалася у депутати ЛМР від «Громадянської позиції» та працювала в Личаківському відділі Державної виконавчої служби та Управлінні комунальної власності ЛМР. Марта має досвід роботи в IT-секторі, є юристкою та членкинею Асоціації правників України.

Чоловік Марти Романяк – Тарас Пукаляк опинився у списку щасливчиків, коли депутати ЛМР затвердили перелік об’єктів комунальної власності, що підлягав приватизації шляхом викупу.

У передвиборчій програмі Романяк пише, що іде в політику, щоб повернути людину в центр держави, бачить найпочесніші професії майбутнього – учитель, військовий і суддя, а також пропонує стимулювати попит на створення інновацій і розвитку креативних індустрій.

Наталія Тимчій, 41 рік, народилася у Львові, радник відділу звернень громадян і надання допомоги репресованим, виконавчий апарат Львівської обласної ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», від якої й висунута на позачергові вибори. Також вона очолює Львівську обласну організацію «Центр політичних студій».

Тимчій із вересня 2018 року є очільницею Львівської міської партійної організації «Батьківщини». Бачить Україну в НАТО. Збирається у велику політику, щоб створити умови для повної реалізації головного потенціалу країни – молоді, втілити в життя програму довгострокового банківського мікрокредитування, ввести страхову медицину, запровадити мораторій на вирубку лісів та підняти пенсії і виплату при народженні дитини.

Ірина Фаріон, 55 років, уродженка Львова професор, катедри української мови «Львівської політехніки», член партії ВО «Свобода», від якої й висунута до парламенту.

2012 року завдяки перемозі у 116-му окрузі з феноменальним результатом 68,02% стала народною депутаткою України сьогмого скликання. Проте за час свого дворічного перебування у парламенті виконала лише 4% власних обіцянок.

Суттєво підмочив репутацію Фаріон скандал із її минулим. Коли була оприлюднена інформація про те, що вона була членкинею комсомольського бюро, а згодом і Комуністичної партії Радянського Союзу. Спершу Фаріон навіть не хотіла коментувати журналістам факту зі своєї біографії, мовляв «орлиця не сповідається перед гієнами» та згодом цю інформацію підтвердила, що таки мала необережність «вступила в це лайно».

У 2014 Фаріон програла позачергові вибори до Ради.

У своїй цьогорічній програмі Ірина Фаріон закликає захистити Україну від реваншу і змусити владу працювати на українців. Пропонує здійснити докорінне очищення влади, Запровадити обов’язкову перевірку держслужбовців за допомогою «детектора брехні», позбавляти мандату за кнопкодавство та прогули, позбавляти ліцензій ЗМІ, які ведуть антиукраїнську пропаганду, підприємств, націоналізувати незаконно приватизовані держпідприємства, давати при народженні дитини 120 тисяч гривень, вступу України до ЄС і НАТО, тощо.