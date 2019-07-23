На Львівщині підрахували вже 90% протоколів

На Львівщині Центральна виборча комісія опрацювала вже 90,30% протоколів. Також на 3 із 12 одномандатних виборчих округах вже визначені переможці. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті ЦВК, повідомляє кореспондент Львівського порталу.
Так, найбільше мешканці Львівщини голосували за партію Святослава Вакарчука «Голос» (23,23%), із невеликим розривом далі йде президентська «Слуга народу» (21,84%), а на третьому місці опинилась «Європейська солідарність» Петра Порошенка (20,12%).
9,30% голосів виборців набрало ВО «Батьківщина», а 5,36% – ВО «Свобода». Всі інші партії не подолали бар’єр у 5%. Зокрема, у Львівській області партія Андрія Садового «Самопоміч» зібрала лише 2,89%, «Українська стратегія Гройсмана» – 2,63%. Натомість «Опозиційна платформа – За життя» на Львівщині здобула 1,72%.
(Натисніть на зображення для збільшення)
Зазначимо, що раніше трійка партій-лідерів на Львівщині виглядала по-іншому: лідером був «Голос», на другому місці – «Європейська солідарність», а вже потім йшла «Слуга народу».
Також уже визначені переможці-мажаритарники у 3 із 12 одномандатних виборчих округах. Так. У 120 окрузі перемогу здобув самовисуванець Ярослав Дубневич, у 124 окрузі – бізнесмен і представник «Слуги народу» Юрій Камельчук, а на 117 окрузі – бізнесмен, висуванець партії «Голос» Ярослав Рущишин.
Нагадаємо, уже відомі результати голосувань на закордонних дільницях. Українці, які живуть за межами держави, обрали «Європейську солідарність». Слідом із незначним відривом йде «Слуга народу».
Наталя Дуляба