На Львівщині підрахували вже 90% протоколів

На Львівщині Центральна виборча комісія опрацювала вже 90,30% протоколів. Також на 3 із 12 одномандатних виборчих округах вже визначені переможці. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті ЦВК, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Так, найбільше мешканці Львівщини голосували за партію Святослава Вакарчука «Голос» (23,23%), із невеликим розривом далі йде президентська «Слуга народу» (21,84%), а на третьому місці опинилась «Європейська солідарність» Петра Порошенка (20,12%).

9,30% голосів виборців набрало ВО «Батьківщина», а 5,36% – ВО «Свобода». Всі інші партії не подолали бар’єр у 5%. Зокрема, у Львівській області партія Андрія Садового «Самопоміч» зібрала лише 2,89%, «Українська стратегія Гройсмана» – 2,63%. Натомість «Опозиційна платформа – За життя» на Львівщині здобула 1,72%.

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Зазначимо, що раніше трійка партій-лідерів на Львівщині виглядала по-іншому: лідером був «Голос», на другому місці – «Європейська солідарність», а вже потім йшла «Слуга народу».

Також уже визначені переможці-мажаритарники у 3 із 12 одномандатних виборчих округах. Так. У 120 окрузі перемогу здобув самовисуванець Ярослав Дубневич, у 124 окрузі – бізнесмен і представник «Слуги народу» Юрій Камельчук, а на 117 окрузі – бізнесмен, висуванець партії «Голос» Ярослав Рущишин.

Нагадаємо, уже відомі результати голосувань на закордонних дільницях. Українці, які живуть за межами держави, обрали «Європейську солідарність». Слідом із незначним відривом йде «Слуга народу».