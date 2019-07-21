Садовий заявив про готовність піти у відставку з посади очільника «Самопомочі»

Лідер «Об’єднання «Самопоміч» Андрій Садовий заявив про готовність піти у відставку з посади очільника партії. Відповідну заяву він зробив у неділю, 21 липня, в прямому ефірі телемарафону ТСН «Вибір країни» на каналі 1+1 під час обговорення попередніх результатів виборів до парламенту, передає 24 канал.

Зазначимо, що відповідно до результатів Національного екзит-полу політична сила «Самопоміч» отримала 0,7% голосів.

Андрій Садовий вважає, що неможливо у майбутньому поєднувати роботу мера Львова і посаду партійного лідера.

«Не можна бути одночасно мером і лідером партії. Це дуже важко. Я побачив це за ці п’ять років. Моя робота – це мер Львова. Думаю, що є такий нормальний демократичний принцип: якщо ти не привів партію до перемоги, то ти повнен подати у відставку. Партія повинна обрати нового керівника», – заявив Садовий.

При цьому він наголосив, що залишиться в «Самопомочі» як член партії. Імені можливого нового лідера політичної партії він не назвав.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що партія мера Львова Андрія Садового «Самопоміч» не набирає навіть 1% голосів виборців.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, в Україні проходили дострокові вибори до Верховної Ради. На Львівщині спостерігачі зафіксували 12 випадків, коли виборці намагалися проголосувати без паспорта. Самі мешканці області активно скаржаться правоохоронцям на незаконну агітацію під час голосування.

Також інцидент під час голосування виник на дільниці на вул. Симоненка у Львові. Тут виборцю видали відразу десять бюлетенів. А дільниці на вул. Дністерській пенсіонерка порвала бюлетені і намагалася їх з’їсти.

Окрім цього вже відомі перші п’ять політичних партій, котрі, за попередніми даними екзит-полів, можуть пройти до Верховної Ради.

Додамо, що у виборчому окрузі №118, який охоплює частину Личаківського та Шевченківського адміністративних районів Львова, а також Пустомитівський район Львівської області, чинний депутат України Богдан Дубневич програє кандидатці від політичної партії «Голос» Галині Васильченко.