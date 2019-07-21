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Партія мера Садового із тріском провалила вибори. Підсумкові дані національного екзит-полу

Андрій Котенський

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Дані національного екзит-полу щодо результатів позачергових виборів до Верховної Ради України станом на 20:00 свідчать, що 5% бар’єр долає п’ять партій. Партія мера Львова Андрія Садового «Самопоміч» не набирає навіть 1% голосів виборців.

 

Згідно опитування, лідером симпатій українців стала президенстька партія «Слуга народу», яка отримає 44,2% підтримки виборців.

На другому місті опинилася «Опозиційна платформа – За життя»,11,4%. Замикає трійку партія колишнього президента Порошенка «Європейська Солідарність» – 8,8%.

Також долають 5% бар’єр партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» та «Голос» – за які проголосує 7,4%, та 6,5% виборців відповідно.

Найближче до прохідного бар’єру перебуває партія «Сила і честь» – 4,3% голосів.

Варто додати, що за бортом парламенту опинилися: «Опозиційний блок» – 3.3%, Радикальна партія Олега Ляшка – 2.8%,

а партія мера Львова Андрія Садового «Об’єднання «Самопоміч» набирає лише 0.7%

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