На дільниці у Львові виборцю видали відразу десять бюлетенів

На виборчій дільниці №462084, що у Львові на вул. Симоненка, 6, члени ДВК видали одній людині відразу десять бюлетенів для голосування. Цей факт зафіксували спостерігачі Комітету виборців України, повідомляє Львівський портал.

Інцидент виник відразу після відкриття виборчої дільниці. Жінка, яка прийшла однією з перших, отримала відразу десять бюлетенів для голосування в мажоритарному окрузі.

«Через неуважність та відсутність досвіду у членів ДВК, які видавали виборчі бюлетені, жінка отримала на руки десять бюлетенів для голосування в мажоритарному окрузі (для зручності члени комісії погрупували бюлетені по десять штук), заповнила їх та вкинула у скриньку. Після того, як члени комісії спохопилися, було викликано поліцію, яка взяла у виборця пояснення. Виборчу скриньку, куди була вкинута пачка з 10 бюлетенів, було опечатано, хоч і з певним запізненням», – йдеться у повідомленні.

Водночас спостерігачі КВУ зауважують, що покази членів ДВК та самої жінки відрізняються. Остання заявила, що їй виділи десять бюлетенів, натомість самі члени ДВК кажуть, що громадянка сама взяла стос бюлетенів, а вони не відразу це помітили.

Зазначимо, виборча дільниця №462084 охоплює мешканців вул. Володимира Великого, 117–125 та вул. Симоненка, 10, 12, 18. Вона входить в одномандатний виборчий округ №117.

У КВУ також додають, що загалом вибори на території Львівщини наразі проходять без грубих порушень, втім фіксують масштабну приховану агітацію.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, в Україні проходять дострокові вибори до Верховної Ради. Поліція вже встигла виявити першу спробу фальсифікації парламентських виборів. Також спостерігачі заявили про перші порушення на дільницях.

Натомість на Львівщині спостерігачі зафіксували 12 випадків, коли виборці намагалися проголосувати без паспорта. Самі мешканці області активно скаржаться правоохоронцям на незаконну агітацію під час голосування.

Додамо, що правопорядок під час волевиявлення громадян на Львівщині забезпечують 5000 поліцейських. На посилений режим роботи вони перейшли ще 15 липня.