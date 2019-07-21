Мешканці Львівщини скаржаться на незаконну агітацію. На одного порушника вже склали адмінпротокол

Сьогодні, 21 липня, в Україні проходять дострокові вибори до Верховної Ради. Станом на 12:00 год. правоохоронці зареєстрували 11 скарг громадян щодо порушень під час голосування на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Звернення громадян надходили до поліцейських у Городоцькому, Сколівському, Старосамбірському, Яворівському та Жидачівському районах, а також у Залізничному, Шевченківському, Франківському та Сихівському районах Львова. Переважно всі вони стосувались незаконної агітації у день голосування.

Всі 11 скарг правоохоронці зареєстрували у Журналі єдиного обліку, наразі проводяться перевірки.

Втім за одним із повідомлень поліцейські вже склали матеріал про адміністративне правопорушення, передбачене ст.212-10 (порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму) КУпАП України. У зверненні йшлось про те, що у місті Сколе біля виборчої дільниці стоїть автомобіль, на якому наклеєні наліпки з гаслом однієї з політичних партій.

Нагадаємо, поліція вже встигла виявити першу спробу фальсифікації парламентських виборів. Також спостерігачі заявили про перші порушення на дільницях України.

А на Львівщині спостерігачі зафіксували 12 випадків, коли виборці намагалися проголосувати без паспорта.

Додамо, що правопорядок під час волевиявлення громадян на Львівщині забезпечують 5000 поліцейських. На посилений режим роботи вони перейшли ще 15 липня.