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До Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: попередні результати екзит-полів

Вероніка Рой

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Станом на 18 годину, за попередніми даними  Національного екзит-полу, в новий парламент проходять п’ять партій: «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос», передає Львівський портал.

 

Так, за результатами Національного екзит-полу долають 5% бар’єр партії «Слуга народу», яка набрала 43,9%, «Опозиційна платформа – За життя» – 11,5%, «Європейська солідарність» – 8,9% ,«Батьківщина» –7,6, «Голос» – 6,3%.

Менше 5% набрали: «Сила і честь» – 4,4%, «Опозиційний блок» – 3,3%, «Партія Шарія» – 3,1%, «Радикальна партія» – 2,8%, «Українська стратегія» – 2,2%, ВО «Свобода» – 2,1%, «Громадська позиція» – 0,9%.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, в Україні проходять дострокові вибори до Верховної Ради. Поліція вже встигла виявити першу спробу фальсифікації парламентських виборів. Також спостерігачі заявили про перші порушення на дільницях.

Натомість на Львівщині спостерігачі зафіксували 12 випадків, коли виборці намагалися проголосувати без паспорта. Самі мешканці області активно скаржаться правоохоронцям на незаконну агітацію під час голосування.

Також інцидент під час голосування виник на дільниці на вул. Симоненка у Львові. Тут виборцю видали відразу десять бюлетенів. А дільниці на вул. Дністерській пенсіонерка порвала бюлетені і намагалася їх з’їсти.

Додамо, що правопорядок під час волевиявлення громадян на Львівщині забезпечують 5000 поліцейських. На посилений режим роботи вони перейшли ще 15 липня.

Зазначимо, що станом на 16 годину явка виборців становила 35, 57%.

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