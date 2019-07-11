Депутати підкинули 150 мільйонів на вивезення сміття зі Львова

Сьогодні, 11 липня, сесія міської ради Львова виділила 150 мільйонів гривень на вивезення сміття. «За» відповідну ухвалу проголосували 44 депутати, про це передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно з прийнятою ухвалою департамент з питань поводження з відходами отримає 150 мільйонів гривень на Програму відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів. Відтак мерія цими коштами компенсовуватиме перевізникам додаткові витрати за вивезення сміття.

Як пояснив директор департаменту фінансової політики Олег Іщук, 125 мільйонів гривень скерують безпосередньо на компенсації перевізникам, ще 25 мільйонів гривень передбачили на субвенції містам, які приймають львівське сміття.

Відповідну програму компенсацій Львівська міська рада ухвалила на минулій сесії 20 червня. Виділення додаткових коштів перевізникам у Ратуші пояснили тим, що після закриття Грибовицького сміттєзвалищам автотранспортні підприємства змушені возити сміття на полігони, розташовані у різних частинах України. Через це у перевізників виникають додаткові витрати, які нібито не враховані у чинних тарифах.

Додаткові витрати перевізникам міська рада має відшкодовувати кожні 10 днів. Для цього підприємства мають подати у департамент із питань поводження з відходами відповідні розрахунки та акти. Кошти мають перераховувати компаніям протягом семи днів після того, як вони подали всю необхідну документацію.

При цьому сміттєвий департамент має право вимагати від перевізників додаткові документи, які підтверджують факт вивезення відходів. Це, зокрема, договори з третіми особами, акти виконаних робіт, дорожні листи чи карти GPS-маршрутів.

Під час прийняття такої програми жодних коштів депутати не закладали. Втім за попередніми даними, щороку на компенсації перевізникам потрібно близько 300 мільйонів гривень.

Зазначимо, що деякі компанії, які займаються вивозом сміття зі Львова, неодноразово підозрювали у непрозорому використання бюджетних коштів. Так, наприкінці 2017 року Держаудитслужба встановила, що комунальне підприємство «Львівспецкомунтранс» самовільно розратило 51 млн грн, скерувавши левову частку з них іншим фірмам нібито за вивіз сміття.

А в березні цього року з’ясувалось, що фірми, які займаються махінаціями з ПДВ, надавали свої послуги львівським сміттєвим перевізникам: Львівспецкомунтрансу, ТОВ «Грінера Україна», ТОВ «АВЕ Львів».

Як повідомляв Львівський портал, з 1 липня вивозом сміття зі Львова знову займається міська рада, яка запевнила, що проблем із цим більше не буде. До цього два роки поспіль «сміттєві повноваження» лежали на Львівській ОДА. За це мерія перераховувала в обласний бюджет 300 млн грн.

Як звітували у Львівській ОДА, у 2017 році зі Львова вивезли 119 тисяч тонн сміття, на що використали 102 млн грн. У 2018 році на вивезення 253 тисяч тонн відходів скерували 193 млн грн та навіть зекономили 155 млн грн. Ці гроші адміністрація скерувала на розвиток районів Львівщини.