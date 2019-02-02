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У Львівській ОДА розповіли, куди діли 155 мільйонів, зекономлених на вивозі сміття

Наталя Дуляба

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Упродовж 2018 року обласна державна адміністрація, яка займається вивезенням сміття зі Львова, зекономила 155 млн грн. Ці кошти спрямували на суспільно важливі проекти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Зекономлені на вивозі сміття зі Львова 155 млн грн скерували на реалізацію більше двох сотень суспільно важливих проектів у містах області (Борислав, Буськ, Дрогобич, Жидачів, Золочів, Миколаїів, Перемишляни, Новояворівськ, Червоноград та інші).

Загалом у 16 містах області за ці кошти ремонтували вулиці, дороги та дахи житлових будинків, встановлювали дитячі майданчики, відновлювали комунальні об’єкти, закупляли важку техніку, сміттєві контейнери, а також проводили необхідні роботи на полігонах Львівщини. Із детальним переліком реалізованих проектів за зекономлені «сміттєві» гроші можна ознайомитися тут.

Зазначимо, що у 2017 році зі Львова вивезли 119 тисяч тонн сміття, на що використали 102 млн грн. У 2018 році на вивезення 253 тисяч тонн відходів скерували 193 млн грн.

Як повідомляв Львівський портал, міська рада Львова передала ОДА «сміттєві повноваження» 1 липня 2017 року. Вивозити відходи з міста область буде до 30 червня цього року.

Обласна рада вже порекомендувала мерії готуватися з 1 липня забрати назад «сміттєві повноваження».

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