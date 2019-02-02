У Львівській ОДА розповіли, куди діли 155 мільйонів, зекономлених на вивозі сміття

Упродовж 2018 року обласна державна адміністрація, яка займається вивезенням сміття зі Львова, зекономила 155 млн грн. Ці кошти спрямували на суспільно важливі проекти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зекономлені на вивозі сміття зі Львова 155 млн грн скерували на реалізацію більше двох сотень суспільно важливих проектів у містах області (Борислав, Буськ, Дрогобич, Жидачів, Золочів, Миколаїів, Перемишляни, Новояворівськ, Червоноград та інші).

Загалом у 16 містах області за ці кошти ремонтували вулиці, дороги та дахи житлових будинків, встановлювали дитячі майданчики, відновлювали комунальні об’єкти, закупляли важку техніку, сміттєві контейнери, а також проводили необхідні роботи на полігонах Львівщини. Із детальним переліком реалізованих проектів за зекономлені «сміттєві» гроші можна ознайомитися тут.

Зазначимо, що у 2017 році зі Львова вивезли 119 тисяч тонн сміття, на що використали 102 млн грн. У 2018 році на вивезення 253 тисяч тонн відходів скерували 193 млн грн.

Як повідомляв Львівський портал, міська рада Львова передала ОДА «сміттєві повноваження» 1 липня 2017 року. Вивозити відходи з міста область буде до 30 червня цього року.

Обласна рада вже порекомендувала мерії готуватися з 1 липня забрати назад «сміттєві повноваження».