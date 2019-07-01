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У Садового запевняють, що проблем із вивозом сміття не буде

Наталя Дуляба

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«Сміттєвий меморандум» між Львівською ОДА та міською радою Львова офіційно завершився. Тож від сьогодні, 1 липня, вивозом відходів знову займається місто. У мерії запевняють, що проблем із цим не буде. Про це заявив заступник міського голови Львова з питань безпеки Сергій Бабак, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Перший день вивозу сміття проходить добре. Як бачите, ніякого колапсу не сталося, все організовано, адже ми готувались до цього… З 2016 року вивіз ТПВ Львову блокували полігони. Зараз політична ситуація в країні, я думаю, вже змінилася, і таких випадків більше не буде. У нас є перевізники, які їздять як на полігони області, так і по території України, відходи вивозяться в нормальному режимі, думаю, що так буде й надалі», – розповів Сергій Бабак.

Із перевізниками, які працювали у Львові під керівництвом області, мерія продовжила договори до 1 жовтня. Зараз у Ратуші готуються провести конкурс, який планують завершити до серпня, і, відповідно, до цього часу визначити компанії, що надалі вивозитимуть відходи.

«Найближчим часом ми оголосимо конкурс на збір і вивезення сміття зі Львова… Передбачаю, що на ринку залишаться ті самі перевізники, але не виключаю, що може податися і будь-яка інша компанія, їх в Україні є багато», – додав Бабак.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні у Львівській ОДА також коментували завершення дії «сміттєвого меморандуму». Директор департаменту розвитку та ЖКГ Назарій Романчук зазначав, що місту передали налагоджену систему вивезення відходів. Відтак аби у Львові знову не виник колапс із відходами, міській раді потрібно «ефективно працювати з органами місцевого самоврядування», на балансі яких перебувають полігони.

Нагадаємо, ще влітку 2017 року міська рада Львова передала повноваження управління твердими побутовими відходами та усіма пов’язаними із цим питаннями Львівській ОДА. Договір діяв до 30 червня 2019 року.

Цьогоріч навесні у Львівській обласні раді грозилися достроково розірвати ці домовленості і припинити опіку Львівської ОДА над львівським сміттям із 1 квітня 2019 року, а не з початку липня, як це попередньо було передбачено у «сміттєвому меморандумі». Однак 12 березня під час сесії обласні депутати таки вирішили зняти це питання з порядку денного.

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