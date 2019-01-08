У облдержадміністрації кажуть, що зекономили на вивезенні сміття зі Львова 155 млн

Львівська обласна державна адміністрація зекономила на вивезенні відходів зі Львова 155 мільйонів гривень. Про це сьогодні, 8 січня, під час апаратної наради повідомив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Назарій Романчук, передає прес-службі ЛОДА.

У 2017 році з території Львова вивезли 119 тисяч тон сміття, на що використали 102 млн грн. У 2018 році на 253 тисячі тон вивезеного сміття скерували 193 млн грн.

«Якщо порвіняти середню вартість вивезення однієї тонни відходів у 2017 і 2018 роках, то вона знизилась. Середня вартість вивезення 1 тонни відходів у 2017 році – 857 грн, у 2018 на 94 гривні менше. Окрім того, вдалось зекономити 155 мільйонів гривень на вивезенні сміття. Усі ці зекономлені кошти скерували на 230 суспільно-важливих проектів», – розповів Назарій Романчук.

За словами Назарія Романчука у 2018 році зібрано 714 тонн вторинної сировини, 64% якої – це пет-пляшки.

Як повідомляв Львівський портал, з 1 липня 2017 року ЛМР передала ЛОДА «сміттєві повноваження», мова йде про питань збирання, зберігання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів з міста.

Також ми повідомляли, що облрада порекомендувала мерії готуватися з 1 липня забрати назад «сміттєві повноваження». Оскільки договір діє до 30.06.2019 року.