Від сьогодні у Львові починають діяти нові норми з вивезення сміття

Сьогодні, 1 липня, у Львові вступають у дію нові норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів. Вони будуть використовуватися для розрахунку тарифів на послуги з вивезення ТПВ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією департаменту з питань поводження з відходами, норми надання послуг з вивезення побутових відходів застосовуються до різних категорій споживачів (мешканці, бюджетні установи, заклади торгівлі тощо), які не мають індивідуальних контейнерних майданчиків, а користуються загальними.

«Вказані норми є переглянуті у зв’язку з тим, що чинне законодавство передбачає не рідше ніж 1 раз у 5 років перегляд норм утворення твердих побутових відходів. Також, для порівняння, коли ще працювало ЛКП «Збиранка» у с. Великі Грибовичі, воно приймало в рік приблизно 236−237 тис. тонн ТПВ з м. Львова. Також туди ще вивозили сміття з 5 районів Львівщини — Городоцький, Жовківський, Пустомитівський, Кам’янка-Бузький, Яворівський райони. Згідно з даними ЛОДА, за минулий 2018 рік кількість відходів, вивезених зі Львова, становить приблизно 256 тис. тонн. Отож, враховуючи вимоги чинного законодавства, та зростання фактичної кількості відходів, які утворюються у м. Львові, було відкориговано норми накопичення ТПВ.

Ці норми стосуються споживачів, яким нарахування плати за послуги з вивезення ТПВ здійснюється згідно з нормами. А це всі споживачі, які не мають індивідуальних контейнерних майданчиків. В основному це бюджетні заклади, заклади комерції, заклади громадського харчування, які користуються загальними контейнерами. Також є житлові будинки, які користуються загальними контейнерами, які розміщені у м. Львові. До прикладу, такий загальний контейнерний майданчик знаходиться на пл. Міцкевича, куди виносять сміття як заклади торгівлі, так і мешканці прилеглих будинків», — розповів в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами Сергій Сало.

За його словами, оплата для мешканців будинків, де послуги надають ЛКП, не зміниться. Ці споживачі платять «по факту» — тобто відповідно до фактичної кількості твердих побутових відходів, які у них утворювалися. Відповідно у їхніх платіжках сума оплати за послугу з вивезення ТПВ завжди коливається в залежності від кількості відходів, які впродовж місяця вивіз перевізник ТПВ.

Нагадаємо, рішення про затвердження норм утворення твердих побутових відходів у м. Львові на 2019−2023 роки було прийнято на засіданні виконавчого комітету 21 червня цього року.

Довідка

Норма надання послуг з вивезення твердих побутових відходів — це кількісний показник споживання послуг з вивезення побутових відходів, які утворюються на одну розрахункову одиницю за одиницю часу. А саме, на одного мешканця для житлової забудови, на одне місце в готелі, гуртожитку, та ін. на 1 м2 торговельної або складської площі, вокзалів, автостоянок, пляжів, та ін., на одне відвідування поліклінік тощо.