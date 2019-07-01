ОСТАННІ НОВИНИ

Від сьогодні у Львові починають діяти нові норми з вивезення сміття

Вероніка Рой

|

Сьогодні, 1 липня, у Львові вступають у дію нові норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів. Вони будуть використовуватися для розрахунку тарифів на послуги з вивезення ТПВ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

За інформацією департаменту з питань поводження з відходами, норми надання послуг з вивезення побутових відходів застосовуються до різних категорій споживачів (мешканці, бюджетні установи, заклади торгівлі тощо), які не мають індивідуальних контейнерних майданчиків, а користуються загальними.

«Вказані норми є переглянуті у зв’язку з тим, що чинне законодавство передбачає не рідше ніж 1 раз у 5 років перегляд норм утворення твердих побутових відходів. Також, для порівняння, коли ще працювало ЛКП «Збиранка» у с. Великі Грибовичі, воно приймало в рік приблизно 236−237 тис. тонн ТПВ з м. Львова. Також туди ще вивозили сміття з 5 районів Львівщини — Городоцький, Жовківський, Пустомитівський, Кам’янка-Бузький, Яворівський райони. Згідно з даними ЛОДА, за минулий 2018 рік кількість відходів, вивезених зі Львова, становить приблизно 256 тис. тонн. Отож, враховуючи вимоги чинного законодавства, та зростання фактичної кількості відходів, які утворюються у м. Львові, було відкориговано норми накопичення ТПВ.

Ці норми стосуються споживачів, яким нарахування плати за послуги з вивезення ТПВ здійснюється згідно з нормами. А це всі споживачі, які не мають індивідуальних контейнерних майданчиків. В основному це бюджетні заклади, заклади комерції, заклади громадського харчування, які користуються загальними контейнерами. Також є житлові будинки, які користуються загальними контейнерами, які розміщені у м. Львові. До прикладу, такий загальний контейнерний майданчик знаходиться на пл. Міцкевича, куди виносять сміття як заклади торгівлі, так і мешканці прилеглих будинків», — розповів в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами Сергій Сало.

За його словами, оплата для мешканців будинків, де послуги надають ЛКП, не зміниться. Ці споживачі платять «по факту» — тобто відповідно до фактичної кількості твердих побутових відходів, які у них утворювалися. Відповідно у їхніх платіжках сума оплати за послугу з вивезення ТПВ завжди коливається в залежності від кількості відходів, які впродовж місяця вивіз перевізник ТПВ.

Нагадаємо, рішення про затвердження норм утворення твердих побутових відходів у м. Львові на 2019−2023 роки було прийнято на засіданні виконавчого комітету 21 червня цього року.

Довідка

Норма надання послуг з вивезення твердих побутових відходів — це кількісний показник споживання послуг з вивезення побутових відходів, які утворюються на одну розрахункову одиницю за одиницю часу. А саме, на одного мешканця для житлової забудови, на одне місце в готелі, гуртожитку, та ін. на 1 м2 торговельної або складської площі, вокзалів, автостоянок, пляжів, та ін., на одне відвідування поліклінік тощо.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу
Вероніка РОЙ
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу

8 848 метрів над рівнем моря, надзвичайно сильний холод, сніг та лавини. Мова йде про вершину, яку часто називають горою...

Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість
Анастасія Пиж
Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість

Літня спека несе нам одразу кілька серйозних загроз. Окрім теплового удару та традиційних для цієї пори року сонячних оп...

Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?
Наталя ДУЛЯБА
Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?

21 липня в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. З цієї нагоди Львівський портал запускає серію матер...

Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...