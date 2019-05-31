Садовий-утікач та повістки активістам до райвідділу: як розгортаються події під Ратушею

Під стінами Львівської міської ради вже п’ятий день поспіль триває безстрокова акція декількох десятків представників різних організацій, які вимагають відставки мера. Водночас біля мерії чатують бійці Нацполіції у повній бойовій готовності, які готові забезпечити правопорядок в разі чергового штурму Ратуші активістами. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу із місця подій.

Серед учасників акції – «Розвиток громади», «Українська спілка учасників АТО», «Рабів до раю не впускають», ВПВ «Патріот», «Нацкорпус Львівщини» та окремі особи, що представлялись учасниками АТО і стверджували, що не мають стосунку до вищезгаданих організацій.

Як анонсувала «Українська спілка учасників АТО», сьогодні, 31 травня, об 11 годині активісти сподівалися особисто поспілкуватися з мером Львова Андрієм Садовим.

«Просимо розглянути наші вимоги та прозвітувати 31 травня об 11 годині, на цьому ж місці. Також хочемо почути звіт від представників міської влади щодо питань, які ми намагались задати їм особисто на апаратній нараді вчора, але довелось передавати письмово. Зокрема, чому Муніципальна варта перевищує свої службові обов’язки та всупереч закону постійно обмежує вхід у ЛМР. Також хочемо почути роз’яснення щодо безкоштовної передачі комунальної землі по вул. Карпинця та трьох квартир для топ-чиновників міськради в той час, коли учасники російсько-української війни не отримали ще жодної земельної ділянки у межах Львова», – йдеться у повідомленні Української спілки учасників АТО.

Відповіді від львівської влади активісти так і не дочекалися. Однак за словами керівника ГО «Рабів до раю не пускають» Івана Спринського, міського голову активістам все ж вдалося зустріти, але ненадовго. Мер Львова у супроводі правоохоронців швидко втік від людей через двері Центру надання адміністративних послуг.

Також Іван Спринський повідомив, що його зі соратниками викликають 3 червня до Галицького районного відділу поліції через штурм міської ради 29 травня.

«Поки що в статусі свідка. Запросили нас на допит у Галицький райвідділ у понеділок (3 червня – ред.) на 10 годину», – розказав він.

Наразі на допит викликали чотирьох учасників акції. На запитання журналістів, чи знає Спринський прізвища людей, яких викликали на допит, він завагався.

«Я їх по прізвищах зараз не скажу, якщо я правильно пам’ятаю, то це представники «Української спілки учасників АТО» і я», – зазначив Іван Спринський.

Водночас на Facebook-сторінці Спринський опублікував спільне фото, на якому зазначені імена активістів, яким вручили повістки. Як з’ясувалося,мова йде про Сергія Левченкова та Руслана Муцина.

Наразі під мерією все мирно. Активісти обіцяють, що силових штурмів не буде.

Вони все ж очікують почути від Андрія Садового причини його втечі від громадськості та персональні вибачення перед кожним активістом за те, що він назвав їх «криміналітетом та місцевими баригами».

Активісти також нагадують, що їхня акція за відставку мера безстрокова і доки вони обживають площу Ринок, за їхніми діями стежать правоохоронці. Щоправда цього разу мерію чатують не прості муніципали та патрульні, а підготовлені до штурму та провокацій бійці Нацполіції.

Зазначимо, що у зв’язку з подіями навколо Львівської міської ради з 30 травня вхід до Ратуші обмежений для відвідувачів на невизначений термін.

Як повідомляв Львівський портал, 29 травня пікетувальники під Ратушою виламали двері до Львівської міської ради та проникли всередину. В результаті сутичок постраждав працівник «Муніципальної варти». Також від емоційного потрясіння стало погано вагітній працівниці мерії, а директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євгена Бойка госпіталізовано із травмою селезінки.

29 травня правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства у Львівській міській раді.

Деталі про скандал довкола протестів та відставки Андрія Садового читайте у нашому матеріалі «Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива».

Також нагадаємо, 24 травня, активісти увірвались до малої сесійної зали, де відбувалося засідання виконавчого комітету. Опісля погроз та образливих вигуків, активісти облили посадовців фарою. Згодом Геннадій Васьків та Євген Бойко написали заяви до Нацполіції.

Штурм Львівської міської ради також прокоментував народний депутат України Ігор Васюник. На думку нардепа, такі методи дій не припустимі, утім закономірні, адже у Львові за розкрадання комунального майна, дерибану міської землі, непрозорого використанням бюджетних коштів та зловживання чиновниками Львівської міської ради своїми повноваженнями ніхто не поніс реальної відповідальності.