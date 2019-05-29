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Під час штурму в міській раді побили муніципала

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 29 травня, під час штурму Львівської міської ради постраждав працівник «Муніципальної варти».  Про це у Facebook повідомила керівник прес-служби міськради Христина Процак.

 

«Від псевдоактивістів постраждав працівник комунального підприємства – Муніципальна варта», – написала Христина Процак.

Також вона опублікувала відео інциденту:

Як ми можемо бачити на відео, муніципал намагався втекти від агресивно налаштованих чоловіків, але його продовжували бити у холі Ратуші.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 29 травня, пікетувальники під Ратушою виламали двері до Львівської міської ради та проникли всередину. В результаті сутичок постраждав очільник адміністрації міського голови Євген Бойко. Також від емоційного потрясіння стало погано вагітній працівниці мерії.

Деталі про скандал довкола протестів та відставки Андрія Садового читайте у нашому матеріалі «Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива».

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