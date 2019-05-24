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Активісти облили посадовців Садового фарбою та зірвали виконком

Соломія Головіна

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Активісти увірвались до малої сесійної зали, де зазвичай відбуваються засідання виконавчого комітету, та не дали змоги проводити засідання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

На адресу посадовців лунали погрози та образи.

Заступника міського голови Львова з фінансово-економічних питань, головуючого на засіданні виконавчого комітету Геннадія Васьківа, а також в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євгена Бойка облили фарбою.

Як пояснили у прес-службі ЛМР, засідання виконавчого комітету зірвали активісти, які вчора пікетували під стінами Ратуші.

Нагадаємо, на акцію протесту зібрались підприємці, які вимагають скасувати заборону на продаж алкоголю та пива у кіосках. Зазначимо, що своєю ухвалою мерія фактично заборонила з 1 травня торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у 236 МАФах Львова.

Вчора депутати таки прийняли рішення відтермінувати цю заборону на продаж алкоголю у Львові.

Фото: ЛМР

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