Активісти облили посадовців Садового фарбою та зірвали виконком

Активісти увірвались до малої сесійної зали, де зазвичай відбуваються засідання виконавчого комітету, та не дали змоги проводити засідання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

На адресу посадовців лунали погрози та образи.

Заступника міського голови Львова з фінансово-економічних питань, головуючого на засіданні виконавчого комітету Геннадія Васьківа, а також в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євгена Бойка облили фарбою.

Як пояснили у прес-службі ЛМР, засідання виконавчого комітету зірвали активісти, які вчора пікетували під стінами Ратуші.

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Нагадаємо, на акцію протесту зібрались підприємці, які вимагають скасувати заборону на продаж алкоголю та пива у кіосках. Зазначимо, що своєю ухвалою мерія фактично заборонила з 1 травня торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у 236 МАФах Львова.

Вчора депутати таки прийняли рішення відтермінувати цю заборону на продаж алкоголю у Львові.

Фото: ЛМР