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Васюник про конфлікт в Ратуші: де мовчить правоохоронна та судова система – люди починають говорити кулаками

Андрій Котенський

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Там, де корупція і кругова порука – люди починають говорити кулаками, щоб таки досягнути справедливості. Так прокоментував сьогоднішній конфлікт у Львівській Ратуші народний депутат від Львівщини Ігор Васюник на своїй сторінці у Фейсбук.

 

На думку нардепа такі методи дій не припустимі, утім закономірні, адже у Львові за розкрадання комунального майна, дерибану міської землі, непрозорого використанням бюджетних коштів та зловживання чиновниками Львівської міської ради своїми повноваженнями ніхто не поніс реальної відповідальності.

«Там, де мовчить правоохоронна та судова система, де корупція і кругова порука – люди починають говорити кулаками, щоб таки досягнути справедливості», – наголосив він.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 29 травня, пікетувальники під Ратушою виламали двері до Львівської міської ради та проникли всередину. В результаті сутичок постраждав працівник «Муніципальної варти». Також від емоційного потрясіння стало погано вагітній працівниці мерії, а директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євгена Бойка госпіталізовано із травмою селезінки.

Також львівські поліцейські встановлюють обставини подій у міській раді.

Деталі про скандал довкола протестів та відставки Андрія Садового читайте у нашому матеріалі «Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива».

Також нагадаємо, 24 травня, активісти увірвались до малої сесійної зали, де відбувалося засідання виконавчого комітету. Опісля погроз та образливих вигуків, активісти облили посадовців фарою. Згодом Геннадій Васьків та Євген Бойко написали заяви до Нацполіції.

Мер Львова закликав правоохоронців «захистити Львів від бандитів», аби не повторилося ночі гніву у Львові.

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