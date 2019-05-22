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Земельний скандал: мерія задарма віддасть ділянку під житло в історичній частині Львова?

Наталя Дуляба

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Завтра, 23 травня, під час сесії Львівська міська рада розглядатиме питання про безкоштовне надання громадянину Сергію Багрію земельної ділянки на вул. І. Карпинця. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Як йдеться у пояснювальній записці до проекту ухвали, мова йде про присадибну земельну ділянку площею 0,1 га, яка не надана у власність чи користування. Відтак її хочуть безкоштовно передати Сергію Багрію, який збирається збудувати там житловий будинок.

Земельна ділянка розташована поруч із гуртожитком Львівської політехніки та трамвайним депо, входить у зону Ж-1 – зону садибної забудови. Також вона належить до історичного ареалу Львова. Своєю ухвалою сесія міськради планує перевести цю ділянку до земель житлової та громадської забудови.

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«Право на безкоштовну приватизацію земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд Багрій Сергій Григорович не використовував. На підставі звернення громадянина, представлених документів пропонується затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1 га на вул. І. Карпинця», – вказано у пояснювальній записці.

Водночас депутат Львівської міськради Тарас Чолій переконаний, що цю діянку на вул. І. Карпинця разом із майже 0,5 га землі вже більше року мерія безкоштовно передає у приватні руки під будівництво елітного житла. Відтак земельне питання, яке розглядатиме сесія завтра, буде вирішальним.

«Якщо “збити” докупи все, що перебуватиме у приватних руках, можна побудувати тут елітне житло з гарною панорамою на історичний центр міста. І заробити на ньому не менше 10 мільйонів доларів», – повідомили Львівському порталу у прес-службі Української Галицької Партії.

Ділянку, яку завтра збираються передати Сергію Багрію, входить затверджений торік міською радою детальний план території у районі вул. Д. Вітовського, вул. Болгарської, вул. Академіка А. Сахарова. Цей документ передбачає зведення районі вул. І. Карпинця двоповерхових котеджів. Згодом депутати на сесії прийняли поправку, яка передбачає вилучення з детального плану території, яку заплановано забудувати житлом. Однак дотепер жодних змін у цю документацію так і не внесли.

Як зауважив юрист Віталій Біловус, цікавою є доля й гаражів, які знаходяться поруч зі згаданою ділянкою на вул. І. Карпинця. Один із них ще у 2014 році Франківський районний суд м. Львова за згодою міської ради безкоштовно передав громадянці Людмилі Довбуш.

«При цьому суд сам вказує, що вона не має жодних документів на це приміщення. До суду це був комунальний склад ЛКП “Вулецьке” площею 94,6 кв м, а після нього раптом став гаражем. Серед пов’язаних до нової власниці осіб – навіть члени виконкому Львова! Син громадянки Довбуш є юристом, директором кількох фірм, які належать члену виконавчого комітету Оресту Печенку», – цитує юриста Українська Галицька Партія.

Фото: ЛМР, УГП

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