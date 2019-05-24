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Облиті фарбою посадовці Садового звернулися до поліції

Анастасія Мельник

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Заступник міського голови Львова з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків та в. о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко, яких сьогодні вранці облили невідомою рідиною під час виконкому, скерували заяви до Нацполіції. Про це Львівському порталу повідомили у пре-службі міськради.

 

«Сьогодні відбувся неприємний інцидент, коли на голови нашим колегам вилили по склянці невідомої речовини. Колеги звернулися із заявами про вчинення таких дій щодо них до Національної поліції. Ми також готуємо відповідну заяву. Швидш за все, подамо її в понеділок. Вимагатимемо в правоохоронних органів діяти в межах чинного законодавства», — зазначила керівниця юридичного департаменту Гелена Пайонкевич.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 24 травня, активісти увірвались до малої сесійної зали, де відбувалося засідання виконавчого комітету. Опісля погроз та образливих вигуків, активісти облили посадовців фарою.

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