Супрун дала поради, як зберегти щитоподібну залозу здоровою

У Світовий День щитоподібної залози в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у своєму Facebook розповіла, що робити, аби з щитоподібною залозою було все гаразд.

«Щитоподібна залоза виробляє гормони тироксин та трийодтиронін, які беруть участь у регуляції низки біохімічних процесів, у тому числі – адаптації інтенсивності обміну речовин до потреб тіла у цю мить», – нагадала Уляна Супрун.

Гормони щитоподібної залози діють на всі клітини тіла і впливають на такі процеси:

▪️ інтенсивність обміну речовин і поглинання в кишківнику;

▪️ адаптація до температури довкілля;

▪️ поглинання ліпопротеїнів клітинами (тобто від них залежить і рівень холестерину);

▪️ робота серця і периферичних судин;

▪️ ріст і формування скелету та м’язів (разом із соматотропіном);

▪️ покращують поглинання кисню тканинами;

▪️ ініціюють розпад жирів та вуглеводів;

▪️ визначають інтелектуальний розвиток дітей та емоційну стабільність дорослих.

Уляна Супрун зазначає, що тироксин та трийодтиронін містять йод, тому ми маємо достатньо споживати його з їжею. Якщо йоду бракує, щитоподібна залоза збільшується, але не може виробити достатню кількість гормонів.

Поради Уляни Супрун, що робити, аби уникнути захворювань щитоподібної залози:

1. Замініть звичайну сіль на йодовану та додавайте її у вже приготовані страви, аби йод не випаровувався через нагрівання. Адже свідомо щодня контролювати споживання денної норми йоду складно. Україна є однією з небагатьох країн, які не мають закону про обов’язкове йодування солі. У понад 140 країнах світу це дієвий метод боротьби з йододефіцитом.

2. Природні джерела йоду – морепродукти, особливо морська капуста. Жоден інший продукт не містить стільки йоду. Біла риба, овочі (картопля, редиска, часник, буряк, томати, спаржа, зелена цибуля, щавель та шпинат), фрукти (банани, апельсини, лимони, дині, ананаси та хурма), яйця, яловичина та волоські горіхи також стануть у нагоді в боротьбі з йододефіцитом.

3. Вагітним та молодим матерям варто приймати добавки йоду. Добову норму йоду має визначити лікар. Дітей від одного року чи тих, хто уже на прикормі, годуйте їжею, приготованою із використанням йодованої солі.

4. Перевіряйте рівень тиреотропного гормону і відвідуйте ендокринолога. Це допоможе вчасно виявити брак гормонів та за потреби скорегувати раціон.

Як повідомляв Львівський портал, в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, чому кисневі коктейлі не приносять жодної користі.