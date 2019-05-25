Супрун спростувала міф про користь кисневих коктейлів

Кисневі коктейлі – недієві. В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на свої сторінці у Facebook пояснює, чому кисневі коктейлі не приносять жодної користі.

«Яскрава піниста рідина за ледь не всі гроші світу, торгівля повітрям, обіцянка вічної молодості та лікування всіх хвороб, і запевняння, що ми можемо дихати шлунком. Це все про кисневі коктейлі. Якщо стисло – вони недієві», – зазначила міністр.

За словами Уляни Супрун, ідея, що кисень здатен всмоктуватися через шлунок та кишківник, а тому треба пити штучно насичені киснем рідини, виникла у Радянському союзі в 1960-ті роки. Проте, жодні дослідження не довели ані здатності «дихати кишківником», ані можливості збагатити свої нутрощі киснем із пінистого соку.

«Посилене постачання кисню не призведе до посиленої руйнації підшкірного жиру. Для цього треба більше витрачати енергії.

Кількість кисню в нашому організмі не має підвищуватися. Інакше набирають оберти вільнорадикальні ланцюгові реакції, старіння, пошкодження клітинних мембран і ДНК», – пояснила міністр.

Уляна Супрун наголосила, що люди не можуть дихати шлунком чи кишківником.

«Ми дихаємо легенями, в яких завдяки значній різниці в тиску вуглекислий газ від’єднується від гемоглобіну еритроцитів, а на його місце приєднується кисень.

Кисень не переміщається кров’ю у вигляді вільної молекули — це токсичний для нас газ, і його переносять або гемоглобін, або залізовмісні ферменти. Щоб кисень все ж потрапив у кишківник, лабораторних мишок в експерименті понад тиждень тримають в камерах із високим тиском кисню (гіпербаричних камерах). Від цього мишки молодше і здоровіше не стають, але в них змінюється кишкова мікрофлора. В нормі, там живуть бактерії, яким кисень не потрібен», – розповіла Уляна Супрун.

Вона зауважила: «В одному літрі коктейлю в кращому разі буде 100-150 міліграмів кисню. За добу ж ми вдихаємо 550 літрів чистого кисню, або – 4 літри за хвилину. По суті — замість двох літрів кисневого коктейлю ви можете просто зробити три глибоких вдихи».

Отож, якщо ви справді прагнете здоров’я, то найдієвіший кисневий коктейль — це пробіжка парком чи лісом після дощу, або хоча б аеробні вправи у добре провітрюваному тренажерному залі.

«Саме робота м’язів та серця покращує кровопостачання і збільшує кількість кисню, що потрапляє в наш організм. І саме дихання чистим повітрям забезпечить нас киснем рівно настільки, наскільки треба», – додала Уляна Супрун.