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Організатор «Євробачення» чекає, кого вибере Україна замість Maruv

Андрій Котенський

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Європейська мовна спілка як організатор пісенного конкурсу «Євробачення» спокійно сприйняла те, що співачки Maruv не представлятиме Україну цього року. У повідомленні про цей факт EBU виклала аргументацію Національної суспільної телекомпанії України з цього приводу, пише УП.

 

Зокрема, зазначається, що НСТУ та співачка, яка перемогла у національному відборі на «Євробачення», не досягли згоди щодо місії учасника, тоді як виконавець є послом України і представляє не лише музику, а й погляди українського суспільства.

Також національний мовник зобов’язаний забезпечити неполітичний характер конкурсу – а НСТУ побоюється ескалації розколу українського суспільства.

Європейська мовна спілка констатувала: «Кожен мовник країни-учасниці відповідальний за відбір свого учасника на пісенний конкурс «Євробачення» у відповідності до правил, встановлених Європейською мовною спілкою».

«На даний час телекомпанія веде переговори про оголошення представника цьогорічного конкурсу – і після їхнього підтвердження його буде оголошено на офіційних каналах Євробачення», – додали у EBU.

Як очікується, UA: Суспільне почне переговори з іншим кандидатом представляти Україну на Євробаченні-2019 вже сьогодні.

Нагадаємо, окрім MARUV у фіналі національного відбору також брали участь гурти Freedom Jazz, Kazka, Brunettes Shoot Blondes,YUKO та скомпрометовані Anna Maria

Раніше Львівський портал повідомляв, що у  фіналі Національного відбору на Євробачення-2019 перемогла співачка MARUV. Водночас активісти вже встигли з’ясувати, що MARUV гастролювала у Росії. У суботу, 23 лютого, після свого виступу у фіналі співачка заявила, що Євробачення є пісенним конкурсом, а не «політичними виборами». Також вона додала, що «не варто судити всіх росіян за одним президентом».

Також Віце-прем’єр-міністр України з гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко заявив, що артисти, які мали гастролі на території Росії, не можуть навіть брати участь у фіналі Нацвідбору на Євробачення, а згодом додав, що «історія із учасником від України ще незавершена».

Проти «артистів-ватників» виступив також і міністр культури Євген Нищук.

Зважаючи на резонанс, який викликав результат Національного відбору на пісенний конкурс, Суспільне мовлення, яке обирає представника України на Євробачення, заявило, що MARUV може і не поїхати у Тель-Авів.

Maruv же заявила, що її хочуть змусити відмовитися від Євробачення-2019. Ввечері 25 лютого стало відомо що Maruv не представлятиме Україну на Євробаченні-2019. Співачка переконує, що була готова відмовитися від концертів у Росії, але відмовилася від участі у конкурсі через інші пункти договору із НТСУ.

Україна не виключає варіанту зняття з Євробачення-2019.

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