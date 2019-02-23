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Стало відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2019

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 23 лютого, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2019. За результатами голосування переможницею стала співачка MARUV, яка поїде від України на відомий пісенний конкурс. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За підсумками глядацького голосування та оцінок журі найбільшу кількість балів добула співачка MARUV. Із результатом в 11 балів вона стала лідером у турнірній таблиці й виборола право представляти Україну на Євробаченні-2019.

 

Лише одного балу не вистачило гурту Freedom jazz, який із результатом у 10 балів опинився на другому місці. Загалом українці віддали за свого фаворита у фіналі нацвідбору 167 500 голосів.

За право представляти Україну на пісенному конкурсі в Ізраїлі сьогодні змагалися такі виконавці: Freedom jazz, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, KAZKA, ANNA MARIA.

Зазначимо, у список учасників Нацвідбору співачка MARUV прийшла на заміну TAYANNA, яка вирішила припинити участь у відбірковому етапі.

Активісти вже встигли з’ясувати, що MARUV гастролювала у Росії. Сьогодні після свого виступу у фіналі співачка заявила, що Євробачення є пісенним конкурсом, а не «політичними виборами». Також вона додала, що «не варто судити всіх росіян за одним президентом».

Як повідомляв Львівський портал, громадський рух «Відсіч» заявив, що троє зі шести фіналістів конкурсного відбору «Євробачення-2019», MARUV, YUKO, ANNA MARIA , є «відвертими колаборантами». На сторінці руху у Facebook активісти закликали членів журі та ведучого конкурсу Сергія Притулу перед голосуванням «вичерпно поінформувати» глядачів про позицію конкурсантів щодо російської агресії та окупації українських територій. Водночас глядачів просили «не підтримувати колаборантів і не голосувати за них».

Також Віце-прем’єр-міністр України з гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко заявив, що артисти, які мали гастролі на території Росії, не можуть навіть брати участь у фіналі Нацвідбору на Євробачення.

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