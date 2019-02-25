Maruv не представлятиме Україну на Євробаченні-2019

Співачка Maruv, яка перемогла на українському відборі на Євробачення-2019 року, не представлятиме України на цьогорічному конкурсі. Представника від України спробують назвати завтра. Про це стало відомо із допису голови правління НСТУ Зураба Аласанії на його сторінці у Фейсбук.

За словами Зураба Аласанії, виснажливі перемовини між НСТУ та командою виконавиці MARUV не принесли результату. Сторони не дійшли згоди, угоду підписано не буде.

«НСТУ вважає, що цьогорічний Національний відбір до конкурсу Євробачення було проведено чесно. Але відбір викрив ще одну велику суспільну проблему, що лежить в політичній площині, а не в музичній: концертну діяльність багатьох артистів в країні-агресорі. І це викликало негативний резонанс у частині суспільства…

Для уникнення надмірної політизації конкурсу (що є й вимогою Євробачення) НСТУ прописало в Угоді умови (для всіх учасників), що сприяли б врегулюванню цього болючого питання. «Зокрема: відмову представника України на міжнародному конкурсі від гастролей у РФ (три місяці після конкурсу). А також уважного ставлення щодо публічних висловлювань виконавця відносно територіальної цілісності України, або будь яких висловлювань, які можуть зашкодити Україні на міжнародному рівні (решта умов, щодо прав, приміром – це стандартні умови володаря конкурсу, Європейської Спілки Мовників)», – повідомив Зураб Аласанія.

Перемовини із новим потенційним учасником від України будуть проведені завтра.

«Не всі гарні українські виконавці готові бути гарними культурними дипломатами.

Таким чином, рішення про виконавця, що представлятиме Україну на Євробаченні поки не прийнято. Перемовини із наступним кандидатом почнемо зранку», – наголосив голова правління НСТУ.

Водночас Maruv повідомила, що була готова відмовитися від концертів у Росії, але каменем спотикання стали інші пункти договору із НТСУ.

«Сьогодні наша зустріч з НСТУ тривала близько семи годин, в результаті, ми так і не дійшли спільної згоди… Із великою гордістю я була готова представляти на міжнародній пісенній арені свою рідну країну – Україну. Питання відміни концертів в Росії не було для нас принциповим. Основні застереження були викликані іншими абзацами договору, підписанням яких ставало кабальним для мене. Я громадянка України, плачу податки і щиро люблю Україну, але не готова виступати з лозунгами і перетворювати своє перебування на конкурсі в промо-акцію наших політиків. Я музикант, а не бита на політичній арені», – повідомила співачка.

Водночас вона закликала своїх шанувальників прийняти її позицію і не загострювати подальший конфлікт.

«Щиро дякую і ціную всіх, хто вірив в мене і проголосував, і прошу вас прийняти цей факт, і не загострювати конфлікт. Таке сьогодення. Я хочу дарувати свою творчість без цензури.

Завтра я буду прокидатися з новими силами – перемагати і популяряризувати свою музику у світі», – повідомила Maruv.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у фіналі Національного відбору на Євробачення-2019 перемогла співачка MARUV. Водночас активісти вже встигли з’ясувати, що MARUV гастролювала у Росії. У суботу, 23 лютого, після свого виступу у фіналі співачка заявила, що Євробачення є пісенним конкурсом, а не «політичними виборами». Також вона додала, що «не варто судити всіх росіян за одним президентом».

Також Віце-прем’єр-міністр України з гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко заявив, що артисти, які мали гастролі на території Росії, не можуть навіть брати участь у фіналі Нацвідбору на Євробачення, а згодом додав, що «історія із учасником від України ще незавершена».

Проти «артистів-ватників» виступив також і міністр культури Євген Нищук.

Зважаючи на резонанс, який викликав результат Національного відбору на пісенний конкурс, Суспільне мовлення, яке обирає представника України на Євробачення, заявило, що MARUV може і не поїхати у Тель-Авів.

Maruv же заявила, що її хочуть змусити відмовитися від Євробачення-2019.