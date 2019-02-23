Артисти, які гастролювали у Росії, не можуть брати участь у фіналі Нацвідбору Євробачення, – Кириленко

Віце-прем’єр-міністр України з гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко вважає, що артисти, які мали гастролі на території Росії, не можуть навіть брати участь у фіналі Нацвідбору на Євробачення. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Національний відбір на Євробачення-2019, на жаль, уже став частиною гібридної війни Росії проти України. Внаслідок участі у відборі артистів, що гастролюють на території держави-агресора або не визнають територіальної цілісності України», – зазначив В’ячеслав Кириленко.

Відтак Віце-прем’єр наголосив, що підтримує тих українців, які вважають, що артисти, які гастролювали у Росії, не мають права навіть брати участь у фіналі Нацвідбору на Євробачення.

«Підтримую тих, хто вважає, що з огляду на негативний суспільний резонанс та загрози інформаційній безпеці України, такі артисти не можуть брати участі у конкурсній частині фіналу Національного відбору на Євробачення-2019», – додав Кириленко.

Зазначимо, сьогодні, 23 лютого, Україна обиратиме свого представника на Євробачення-2019, яке відбудеться у травні в Ізраїлі. До фіналу дійшли такі виконавці: Freedom jazz, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, KAZKA, ANNA MARIA.

Як відомо, громадський рух «Відсіч» заявив, що троє з шести фіналістів конкурсного відбору «Євробачення-2019», MARUV, YUKO, ANNA MARIA , є «відвертими колаборантами». На сторінці руху у Facebook активісти закликали членів журі та ведучого конкурсу Сергія Притулу перед голосуванням «вичерпно поінформувати» глядачів про позицію конкурсантів щодо російської агресії та окупації українських територій. Водночас глядачів просять «не підтримувати колаборантів і не голосувати за них».

Своєю чергою В’ячеслав Кириленко, коментуючи позицію активістів, написав: «Громадський рух «Відсіч» оприлюднив потужну та обґрунтовану позицію щодо неприпустимості участі у «Євробаченні» від України «російських» гастролерів усіх різновидів».

Як повідомляв Львівський портал, співачки ANNA MARIA дали скандальне інтерв’ю, під час якого заявили, що «війни в Україні немає», а також відмовилися визнавати анексію Криму Росією.