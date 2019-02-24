Львів’ян запрошують на благодійні Шевченківські читання

У понеділок, 25 лютого, львів’ян та гостей міста запрошують на благодійний вечір «Шевченко. Народні читання», під час якого збиратимуть кошти на викуп приміщення на вул. Короленка, 7 для Центру опіки сиріт. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

«Без програм та сценарію, у дружньому колі, зібравшись разом, читатимемо та співатимемо один одному та насамперед самому собі те, що „болить, і плаче, і не спить, мов негодована дитина“ – слова Кобзаря, улюблені та призабуті, своїм голосом і з свого серця. Вечір за участю художнього керівника театрального центру „Слово і голос“, Лауреата Національної Премії ім. Т. Шевченка Наталки Половинки, представників Центру опіки сиріт, а також усіх охочих», – повідомили організатори.

Шевченківські читання проходитимуть на Львівському радіо, що на вул. Князя Романа, 6. Початок – о 18:00 годині. Вхід вільний.

Зазначимо, цими вихідними у Львові відбуваються ще два благодійні заходи на підтримку Центру опіки сиріт УГКЦ. У неділю, 24 лютого, концерти організовують у Центрі Довженка, що на Сихові, а також у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Нагадаємо, нещодавно Львівська обласна рада виставила на продаж приміщення школи-інтернату на вул. Короленка, 7 у Львові. Стартова ціна об’єкта площею майже 3000 кв м становить майже 29,3 мільйона гривень.

У приміщенні цієї школи-інтернату працює Центр опіки сиріт УГКЦ. Для того, щоб дітей звідти не виселили, священнослужителі розпочали збір коштів для викупу будівлі. Сам аукціон відбудеться 27 лютого.

Якщо приміщення на вул. Короленка, 7 Центру опіки сиріт вдасться викупити, то там планують створити Дім милосердя для дітей-сиріт.

Проти виселення Центру опіки сиріт виступили небайдужі львів’яни, які створили петицію до міськради Львова з проханням стати на захист дітей-сирі. Мерія підтримала петицію та зверталась до обласної ради з проханням передати приміщення на вул. Короленка, 7 цьому центру.

Додамо також, що священик УГКЦ, відомий львівський волонтер Юрій Бойко прокоментував ситуацію із приміщенням колишньої школи-інтернату на вул. Короленка, 7. Він вважає, що у цій ситуації міська та обласна влади зводять між собою порахунки.

Як повідомляв Львівський портал, долучитися до збору коштів для викупу школи-інтернату із власності обласної ради може кожен охочий.

Реквізити для допомоги Центру опіки сиріт:

Р/р 26 003 053 749 934

ПАТ «ПриватБанк»

МФО 325 321

ЄДРПОУ 37 527 309

Призначення платежу — «добровільна пожертва»

Отримувач — місія Центр Опіки Сиріт УГКЦ (Львів, площа Святого Юра, 5). Контактні номери: 097 295 36 06, 096 749 79 80.