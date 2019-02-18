Львів’ян запрошують на благодійний концерт на підтримку Центру Опіки Сиріт

Центр Довженка підтримує ініціативу місії Центру Опіки Сиріт УГКЦ у викупі приміщення, що на Короленка, 7, для Дому милосердя святого Миколая. Тож усіх охочих запрошують 24 лютого о 18.00 год. на благодійний концерт для збору коштів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Концерт відбудеться за участі Львівського муніципального хору «Гомін» (художній керівник та диригент Руслан Ляшенко), хору «Грація» Львівського коледжу культури і мистецтв (диригент Анна Немерко), духовного оркестру Львівського коледжу культури і мистецтв (керівник та диригент Михайло Хованець) та студентів 3-го курсу режисерської групи Львівського коледжу культури і мистецтв (викладач Ярослава Богонюк).

«У спільній праці об’єднаємо зусилля заради дітей, що позбавлені повної чи часткової опіки, аби мали своє приміщення», — прокоментувала захід директорка Центру Довженка Марта Іванишин.

Нагадаємо, депутати Львівської обласної ради 25 жовтня цього року під час сесійного засідання прийняли рішення включити нежитлові приміщення на вулиці Короленка, 7 у Львові до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад області, що підлягають приватизації способом аукціону. У свою чергу, у ЛМР просили облраду скасувати рішення щодо виставлення на аукціон будівлі колишньої Львівської середньої загальноосвітньої школи-інтернату на вул. Короленка, 7, та передати це приміщення для потреб «Центр Опіки Сиріт».

Згодом Львівська обласна рада виставила на продаж приміщення школи-інтернату загальною площею майже 3000 кв м. Стартова ціна об’єкта становить майже 29,3 мільйона гривень, сам аукціон відбудеться 27 лютого.

Зазначимо, що у приміщенні школи-інтернату на вул. Короленка працює Центр опіки сиріт УГКЦ. Для того, щоб дітей звідти не виселили, священнослужителі розпочали збір коштів для викупу будівлі.

Додамо, що священик УГКЦ, доктор богослов’я та патристичних наук Італійського Католицького університету, відомий львівський волонтер Юрій Бойко також прокоментував ситуацію із приміщенням колишньої школи-інтернату №2 на вул. Короленка, 7, яке Львівська обласна рада збирається продати.

Реквізити для допомоги Центру Опіки Сиріт:

Р/р 26 003 053 749 934

ПАТ «ПриватБанк»

МФО 325 321

ЄДРПОУ 37 527 309

Призначення платежу — «добровільна пожертва»

Отримувач — місія Центр Опіки Сиріт УГКЦ (Львів, площа Святого Юра, 5). Контактні номери: 097 295 36 06, 096 749 79 80.