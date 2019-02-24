Брак сил, поганий настрій та емоційне виснаження. Як розпізнати наближення «вигорання» на роботі?

Багато українців чекають кінця робочого тижня через омріяний відпочинок. Втім буває і такий стан, коли вихідні чи навіть відпустка не допомагають відновити сили. Мова йде про вигорання. В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що відбувається з людиною при вигоранні та як з ним боротись. Про це повідомляє Львівський портал.

«Перш за все варто розуміти, що вигорання відрізняється від втоми. Коли ми втомилися, відпочинок, достатня кількість сну та поживна їжа допомагають відновити енергію та працездатність. Але вони не допоможуть, коли йдеться про вигорання», – наголосила Уляна Супрун.

Вигорання – це стан хронічного стресу і розчарування, коли робота не призводить до належних результатів, винагороди, визнання чи змін. Вигорання може повторюватися, тому варто навчитися вчасно розпізнавати його наближення, намагатись не допускати та мати план дій на випадок кризи, включно до зміни діяльності.

За словами Супрун, вигорання схоже на депресію: немає сил, поганий настрій та емоційна нестабільність, порушення харчової поведінки та сну, непевність у своєму професіоналізмі чи здібностях. Часто вигорання супроводжується цинізмом стосовно роботи та колег.

Під час вигорання люди більше не здатні повноцінно виконувати свою роботу, приймають хибні рішення та почуваються емоційно виснаженими. Водночас вони сильно ризикують не лише психічним здоров’я, а й фізичним.

Фізичні симптоми можуть проявлятись головним болем, запамороченням, шлунково-кишковими болями, прискореним серцебиттям чи задишкою.

Люди з вигорянням часто негативно ставляться до своїх завдань, їм важко концентруватися, вони стають апатичними та не мають творчої сили. При цьому відбувається стрімке зниження продуктивності, що впливає на виконання щоденних завдань не тільки на роботі, але й вдома. Людина, що вигоріла, частіше помиляється і не усвідомлює цього, є тривожною і менш уважною.

«Що саме відбувається в тілі при вигоранні? Єдиного маркера вигорання не існує. Але досить часто при вигоранні сильно порушується вісь регуляції гіпоталамус-гіпофіз-наднирники. Вона визначає, наприклад, нашу ранкову бадьорість, адекватну реакцію на стрес та здатність його пережити. При вигоранні гормон кортизол більше не виділяється зранку, тому уже на початку здається, що немає сил. Кортизол не виділяється і у відповідь на стресовий чинник, або ж тіло не реагує на нього як слід», – пояснила Уляна Супрун.

Також сильно порушується робота імунної системи, і люди, що вигоріли, ризикують отримати хвороби серця і судин чи розвинути хронічне запалення і навіть пов’язану із ним депресію. Вигорання збільшує ризик діабету 2 типу, гіпертензії, безсоння та вразливості інфекціям.

Ось кілька питань, які можуть допомогти у визначенні вигорання:

▪ Чи стали ви останнім часом цинічні?

▪ Треба себе змушувати щось робити?

▪ Вас дратують клієнти, пацієнти, колеги, люди поруч?

▪ Постійно енергія на нулі, і ви непродуктивні?

▪ Важко зосередитися?

▪ Результати не задовольняють?

▪ Втішаєтеся їжею, алкоголем чи наркотиками?

▪ Порушилася харчова поведінка, тобто або переїдаєте, або втратили апетит?

▪ Чи з’явилося безсоння?

▪ Болить голова, нудить, з’явилися нові проблеми зі здоров’ям?

«Людині, що вигоріла, слід відпочивати і бути в безпеці та затишку до кількох місяців, шукати підтримки, змінити свої цінності і спробувати переключитися на спорт чи хобі, щоби не думати про роботу. Водночас варто зменшити користування ґаджетами, робити перерву між проектами, не працювати понаднормово, якщо немає сил, спілкуватися більше за межами професійного кола та вчитися говорити “ні”», – додала Уляна Супрун.

Фото: vlasno.info