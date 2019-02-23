Президент прокоментував намір Мінсоцполітики «прикрити» схему з працевлаштуванням ФОПів

Петро Порошенко планує взяти участь в обговоренні щодо діяльності ФОПів, аби не допустити утисків у роботі підприємців, зокрема ІТ-сектору, який працює за цією системою оподаткування. Про це він заявив сьогодні, 23 лютого, під час засідання Ради регіонального розвитку на «Арені Львів», передає кореспондент Львівського порталу.

Глава держави відразу наголосив, що зміни до Кодексу законів про працю, якими хочуть «прикрити» схему з працевлаштуванням ФОПів, є ініціативою виключно Міністерства соціальної політики.

«Хочу сказати, що пропозиція Міністерства соціальної політики внести поправки до Трудового кодексу, які могли би обмежити діяльність ФОПів на єдиному податку взагалі і в IT-галузі зокрема – це робоча ініціатива самого міністерства. Уряд це рішення не приймав. Президент його не бачив», – пояснив Петро Порошенко.

За його словами, Мінсоцполітики, яке відповідає за наповнення Пенсійного фонду, має шукати шлях легалізації трудової зайнятості. І Порошенко планує долучитись до таких пошуків, аби працівники ІТ-сфери «відчували себе захищеними».

«Ми найближчим часом ретельно обговоримо модель, яку вони (Мінсоцполітики, – ред.) зараз запропонували. Вона ще не розглядалася на Кабміні. І в моїх планах взяти активну участь в обговоренні цього, для того щоб ІТ-сектор як наш пріоритет відчував себе захищеним. Це є моє президентське слово», – запевнив Петро Порошенко.

Також Глава держави наголосив, що однією з його головних ідей щодо змін в податковій сфері є впровадження податку на виведення капіталу.

«Що це означає? Те, що ти вклав в Україну – без податків. Те, що ти виводиш, як би ти це не називав, роялті чи дивіденди, виводиш з України – заплати», – пояснив він.

Як повідомляв Львівський портал, щороку кількість працівників ІТ-компаній, а також осіб, що працюють у цій галузі, в Україні зростає на 19%. При цьому більшість ІТшників співпрацює із фірмами саме як ФОПи і сплачують єдиний податок, який надходить не до державного, а до місцевих бюджетів.

Втім нещодавно Міністерство соціальної політики опублікувало проект закону, який заборонить використовувати цивільні відносини між компанією та фізичною особою–підприємцем замість найму такої особи на роботу. Про всі деталі законопроекту читайте тут.

Додамо, що проти підсилення правил працевлаштування ФОПів виступила асоціація ІТ України та Львівський ІТ Кластер.