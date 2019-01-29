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Курсанти на Львівщині опановують новітні зразки вітчизняних засобів радіолокації

Андрій Котенський

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Курсанти Національної академії сухопутних військ опановують новітні зразки вітчизняних засобів радіолокації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії сухопутних військ.

 

Як відомо, сучасні форми та способи ведення бойових дій вимагають відповідного озброєння та військової техніки, зміни тактики застосування підрозділів тощо. З цією метою для навчання курсантів Національної академії сухопутних військ у навчальному процесі використовують сучасні зразки.

До прикладу, під час проведення з майбутніми офіцерами занять з розвідувальної підготовки викладачі кафедри тактико-спеціальних дисциплін широко використовують український засіб наземної радіолокації для виявлення рухомих цілей — радіолокаційну станцію (РЛС) 112L1 «Борсук», який є розробкою ВАТ «ХК «Укрспецтехніка».

Цей зразок дистанційної розвідки здатен виявляти техніку на відстані 1600 метрів, а людину — за 600–800 метрів. Вони перебувають на озброєнні механізованих, розвідувальних підрозділів Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ ЗС України. Цей зразок РЛС широко використовують для виявлення диверсійно-розвідувальних груп противника, засідок, прихованого висування та переміщення тактичних груп противника тощо.

На екрані індикатора РЛС відображається інформація про рухомій цілі у вигляді амплітуди сигналу. Ідентифікація цілі — людина, група людей, автотранспорт, тварина — здійснюється по звуковому каналу за допомогою навушників. Як тільки рухомі цілі з’являються в зоні відповідальності РЛС, на моніторі миттєво з’являються позначення цілей. При цьому дані про них автоматично заносяться в формуляр, із зазначенням їх номера, дальності, азимута і ознак. Все це супроводжується звуковим сигналом.

«Інформація про рухомі цілі відображається на екрані індикатора у вигляді амплітуди сигналу, який також передається звуковим каналом до навушників оператора». У цій РЛС застосований передавач із дуже малою потужністю випромінювання, що ускладнює її виявлення. А використання кодової маніпуляції робить станцію невразливою для перешкод. Водночас цей прилад не створює їх для інших радіотехнічних засобів», — розповів старший викладач кафедри тактико-спеціальних дисциплін підполковник Дмитро Морганюк.

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