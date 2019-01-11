У квартирі на Дорошенка померли двоє киян

Сьогодні, 11 січня, близько об 11:30 год. до поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що прибувши на виклик, вони виявили у квартирі на вулиці Дорошенка тіла дівчини та хлопця без ознак життя. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили поліцейські, вчора близько о 21:00 год. у квартиру заселилися четверо молодих людей – двоє дівчат та двоє хлопців, які приїхали до Львова з Києва. Вранці одній з пар стало погано, тому вони викликали «швидку».

Хлопця та дівчину віком 20 та 23 роки медики госпіталізували з діагнозом: «отруєння чадним газом середньої важкості».

Тіла двох інших, хлопця та дівчини, віком 21 рік без ознак життя виявили в сусідній кімнаті. Причину їхньої смерті встановлять під час експертиз.

Як зазначили згодом у прес-службі Львівської міськради, в орендованій квартирі на вул. Дорошенка, 65 четверо киян отрулись чадним газом, двоє із них загинули.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.