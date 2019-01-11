ОСТАННІ НОВИНИ

У квартирі на Дорошенка померли двоє киян

Олена Карп'юк

|

Сьогодні, 11 січня, близько об 11:30 год. до поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що прибувши на виклик, вони виявили у квартирі на вулиці Дорошенка тіла дівчини та хлопця без ознак життя. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили поліцейські, вчора близько о 21:00 год. у квартиру заселилися четверо молодих людей – двоє дівчат та двоє хлопців, які приїхали до Львова з Києва. Вранці одній з пар стало погано, тому вони викликали «швидку».

Хлопця та дівчину віком 20 та 23 роки медики госпіталізували з діагнозом: «отруєння чадним газом середньої важкості».

Тіла двох інших, хлопця та дівчини, віком 21 рік без ознак життя виявили в сусідній кімнаті. Причину їхньої смерті встановлять під час експертиз.

Як зазначили згодом у прес-службі Львівської міськради, в орендованій квартирі на вул. Дорошенка, 65 четверо киян отрулись чадним газом, двоє із них загинули.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

Відома торговельна мережа враховує європейські тренди
Марина ТЕРНЯК
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди

«АТБ» впроваджує технології, які співпадають з провідними сучасними розробками найкращих дискаунтерів світу У 2018 ро...

Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...