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Як вберегтися від отруєння чадним газом: поради фахівців

Юлія Шпак

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Мешканцям Львівщини вкотре нагадують про необхідність суворо дотримуватись правил безпечного користування газовими приладами. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає прес-служба ЛОДА.

 

Фахівці газового господарства надали поради, що робити, аби не допустити трагічних наслідків від отруєння чадним газом:

– при користуванні газовими приладами забезпечити доступ повітря в приміщення. В димових та вентиляційних каналах повинна бути тяга. Слід пам’ятати, що при вологій та вітряній погоді тяга в димових та вентиляційних каналах суттєво погіршується, а в окремих випадках може утворитися так звана зворотна тяга;

– особливо пильними мають бути користувачі димохідних газових приладів. На відміну від турбокотлів (які для згорання газу використовують повітря з вулиці і виводять продукти згорання на вулицю), димохідні котли для функціонування використовують кімнатне повітря, а продукти згорання виводяться в димоходи. При несправних димоходах та вентканалах шкідливі продукти горіння, замість того, щоб виводитися назовні, накопичуються в приміщенні. І як наслідок – отруєння чадним газом;

– при встановленні димохідних газових приладів необхідно встановити сигналізатор загазованості із клапаном-відсікачем. Крім подачі звуко-світлового сигналу про перевищений рівень загазованості, спрацьовує електромагнітний клапан-відсікач, який перекриває надходження газу;

– ще однією причиною нещасних випадків є самочинна газифікація, перестановка, заміна та ремонт газового обладнання. Проводити перепланування приміщень, де встановлені газові прилади, вносити зміни в конструкцію газових приладів без погодження з газовим господарством категорично заборонено.

– також категорично заборонено встановлювати вентиляцію із штучним спонуканням (примусові витяжки) в будинках, де встановлені газові прилади з відводом продуктів згорання в димохід. При несправних димоходах та вентканалах шкідливі продукти горіння, замість того, щоб виводитися назовні, накопичуються в приміщенні.

Пам’ятайте, що кожна людина повинна відповідально ставитися до безпечного поводження з газом у побуті, адже постраждати може не тільки вона сама, а й близькі та рідні, сусіди.

То ж радимо вам – уважно стежте за роботою газового обладнання у себе в оселі та на прилеглій території і при найменших ознаках неполадок звертайтеся до аварійної служби за телефоном “104”.

Нагадаємо, сьогодні у Львові через отруєння чадним газом двоє дітей потрапили до лікарні. Також чадним газом отруїлись троє людей у Самборі.

Фото: ЛОДА

 

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