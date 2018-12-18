ОСТАННІ НОВИНИ

За рік у Львові чадним газом отруїлося 154 людини, з них 9 – загинули

Дарина Смеречанська

|

Із початку року у Львові 154 людини отруїлись чадним газом, з них 9 – загинули. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Отож, мешканців закликають дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням, й не легковажити своїм здоров’ям та життям! Адже саме неуважність та необережне поводження з приладами призводить до біди.

Як інформує міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, в цьому році у Львові трапилось уже 77 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 154 людини, з них 44 дитини. На жаль, є 9 смертельних випадків.

За статистикою, із 77 випадків отруєнь, лише 7 трапились через несправність газового обладнання, та 1 — через несправність колонки у ванній кімнаті, а решта 69 — через порушення споживачем типової інструкції з безпечного користування газовими приладами, та порушення тяги через герметичність вікон та електровитяжок.

«Трагічним є те, що більшість випадків отруєння чадним газом стаються через провину власника приміщення та тих, які там проживають. А саме через порушення ними умов безпечної експлуатації газових приладів та пічного опалення, несанкціоноване втручання в роботу системи газопостачання та конструкцію газових приладів, несправну систему димовідведення та вентиляції», — акцентують в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

Як зазначають фахівці, основна вимога, щоб не сталося біди, це притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення — через вікно, через двері, і через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.

Використовуючи для опалення газові прилади:

— під час сильного вітру не рекомендується користуватися газовими опалювальними приладами та колонками, які мають відвід продуктів згоряння в димоходи, оскільки є загроза виникнення зворотної тяги, при цьому продукти згоряння попадають у приміщення;

— не використовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади, газові кухонні плити;

— не закривати вентиляційні решітки і не заклеювати кватирки в приміщенні, де встановлені газові прилади;

— перед запалюванням газового приладу слід привідкрити вікно чи кватирку і перевірити, чи провітрювач, який встановлений у пластиковій рамі, є відкритий і допускає повітря у приміщення, опісля — перевірити наявність тяги у вентиляційному димовому каналі і лише після цього запалювати газовий прилад. Якщо немає тяги — слід викликати газову службу.

Під час використання пічного опалення, необхідно дотримуватись правил:

— впродовж усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталось її займання;

— усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;

— біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист, розміром не менше 0,5×0,7 м.

Під час використання пічного опалення не можна:

— залишати печі, які топляться, без нагляду, або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;

— користуватися печами, які мають тріщини;

— розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топкою;

— сушити й складати на печах одяг, дрова, інші легкозаймисті предмети та матеріали;

— застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;

— використовувати дрова, довжина яких перевищує розміри топки;

— залишати печі, які топляться, із відкритими дверцятами топки;

— зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу;

— зберігати запальнички та сірники у легкодоступних для дітей місцях. Діти віком від двох років здатні самостійно їх запалити.

Під час використання для опалення газових приладів, необхідно пам’ятати:

— під час сильного вітру не рекомендується користуватися газовими опалювальними приладами та колонками, які мають відвід продуктів згоряння в димоходи, оскільки є загроза виникнення зворотної тяги, при цьому продукти згоряння потрапляють у приміщення;

— не використовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади, газові кухонні плити.

У разі використання побутових електронагрівальних приладів:

— не залишайте без нагляду, у разі виходу з приміщень, увімкнені в електромережу нагрівальні прилади;

— намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно кілька побутових електроприладів великої потужності;

— не застосовуйте саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжники електричного струму.

Під час усіх нещасних випадків, пов’язаних із використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), слід зателефонувати в одну з міських служб: швидку допомогу — 103, пожежну — 101, газову — 104, поліцію — 102. Будь-яка з цих служб повідомить решту і вони прибудуть на місце події.

 

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята
Вероніка РОЙ
Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська
Соломія ГОЛОВІНА
Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська

«Направду хочу, щоби мої діти та внуки народжували в Україні, а не їхали для цього закордон. Знаю, як це зробити, маю ві...

Як у нових магазинах «АТБ» використовують досвід мережі
Олесь ТЯГАЙ
Як у нових магазинах «АТБ» використовують досвід мережі

Відома торговельна мережа уніфікувала роботу своїх маркетів по всій країні завдяки групам підтримки. Наприкінці листо...

Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?
Наталя ДУЛЯБА
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?

Цьогоріч Львів відзначає 20-ту річницю входження до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. 5 грудня 1998 року на засіданні ком...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...