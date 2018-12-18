Із початку року у Львові 154 людини отруїлись чадним газом, з них 9 – загинули. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Отож, мешканців закликають дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням, й не легковажити своїм здоров’ям та життям! Адже саме неуважність та необережне поводження з приладами призводить до біди.

Як інформує міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, в цьому році у Львові трапилось уже 77 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 154 людини, з них 44 дитини. На жаль, є 9 смертельних випадків.

За статистикою, із 77 випадків отруєнь, лише 7 трапились через несправність газового обладнання, та 1 — через несправність колонки у ванній кімнаті, а решта 69 — через порушення споживачем типової інструкції з безпечного користування газовими приладами, та порушення тяги через герметичність вікон та електровитяжок.

«Трагічним є те, що більшість випадків отруєння чадним газом стаються через провину власника приміщення та тих, які там проживають. А саме через порушення ними умов безпечної експлуатації газових приладів та пічного опалення, несанкціоноване втручання в роботу системи газопостачання та конструкцію газових приладів, несправну систему димовідведення та вентиляції», — акцентують в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

Як зазначають фахівці, основна вимога, щоб не сталося біди, це притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення — через вікно, через двері, і через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.

Використовуючи для опалення газові прилади:

— під час сильного вітру не рекомендується користуватися газовими опалювальними приладами та колонками, які мають відвід продуктів згоряння в димоходи, оскільки є загроза виникнення зворотної тяги, при цьому продукти згоряння попадають у приміщення;

— не використовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади, газові кухонні плити;

— не закривати вентиляційні решітки і не заклеювати кватирки в приміщенні, де встановлені газові прилади;

— перед запалюванням газового приладу слід привідкрити вікно чи кватирку і перевірити, чи провітрювач, який встановлений у пластиковій рамі, є відкритий і допускає повітря у приміщення, опісля — перевірити наявність тяги у вентиляційному димовому каналі і лише після цього запалювати газовий прилад. Якщо немає тяги — слід викликати газову службу.

Під час використання пічного опалення, необхідно дотримуватись правил:

— впродовж усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталось її займання;

— усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;

— біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист, розміром не менше 0,5×0,7 м.

Під час використання пічного опалення не можна:

— залишати печі, які топляться, без нагляду, або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;

— користуватися печами, які мають тріщини;

— розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топкою;

— сушити й складати на печах одяг, дрова, інші легкозаймисті предмети та матеріали;

— застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;

— використовувати дрова, довжина яких перевищує розміри топки;

— залишати печі, які топляться, із відкритими дверцятами топки;

— зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу;

— зберігати запальнички та сірники у легкодоступних для дітей місцях. Діти віком від двох років здатні самостійно їх запалити.

Під час використання для опалення газових приладів, необхідно пам’ятати:

— під час сильного вітру не рекомендується користуватися газовими опалювальними приладами та колонками, які мають відвід продуктів згоряння в димоходи, оскільки є загроза виникнення зворотної тяги, при цьому продукти згоряння потрапляють у приміщення;

— не використовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади, газові кухонні плити.

У разі використання побутових електронагрівальних приладів:

— не залишайте без нагляду, у разі виходу з приміщень, увімкнені в електромережу нагрівальні прилади;

— намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно кілька побутових електроприладів великої потужності;

— не застосовуйте саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжники електричного струму.

Під час усіх нещасних випадків, пов’язаних із використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), слід зателефонувати в одну з міських служб: швидку допомогу — 103, пожежну — 101, газову — 104, поліцію — 102. Будь-яка з цих служб повідомить решту і вони прибудуть на місце події.