Реконструкція трамвайного депо на Сахарова. Що від цього отримає місто?

Виконавчий комітет затвердив інвестиційний договір на реконструкцію трамвайного депо та створення там інноваційно-креативного простору, який 28 грудня 2018 року підписали ЛКП «Львівелектротранс» та ТзОВ «Лем Стейшн». Відповідне рішення прийняли сьогодні, 4 січня, передає кореспондент Львівського порталу.

ТзОВ «Лем Стйешн» отримує від міської ради в оренду на 50 років споруди занедбаного трамвайного депо на вул. Вітовського, 57 та вул. Братів Тимошенків, 4. Існуючі там об’єкти компанія планує реконструювати й створити інноваційно-креативний простір.

«Процес перемовин тривав майже три роки. Зараз ми вже маємо підписаний інвестиційний договір між ЛКП «Львівелектротранс» та ТзОВ «Лем Стейшн». В інвестиційному договорі чітко передбачено, що інвестор має вкласти у цей об’єкт не менше, ніж 30 мільйонів гривень. Також чітко прописано, що навіть якщо буде введено в експлуатацію хоча б одну будівлю чи споруду, то зразу «підключається» орендна плата. Загальна площа об’єкту становить 5400 кв м, тому ми передбачаємо, що інвестиція буде значно більшою, ніж передбачені 30 мільйонів гривень. Ми прорахували, що це мало би бути більше, ніж 100 мільйонів гривень», – розповіла директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Ірина Кулинич.

Своєю чергою директорка юридичного департаменту міськради Гелена Пайонкевич зауважила, що після введення в експлуатацію хоча б однієї реконструйованої споруди ТзОВ «Лем Стейшн» почне платити до бюджету Львова фіксовану орендну плату, яка більше не змінюватиметься, – 2 мільйони гривень на рік.

«За загальним правилом орендна плата нараховується залежно від вартості приміщення, які передаються в оренду. Рішенням сесії міської ради ми зафіксували стабільну орендну плату інвестору, тобто вона не буде рости зі збільшенням вартості самих приміщень. Натомість інвестор поступається тим, що він наперед відмовився від можливості викупити у міста цей об’єкт, він залишатиметься у комунальній власності. Тобто інвестор вже відмовився від права викупу, а ми йому встановили фіксовану орендну плату», – пояснила Гелена Пайонкевич.

Із введенням в експлуатацію реконструйованих будівель на території трамвайного депо право власності на них зареєструє саме Львівська міська рада. Відтак вона матиме право користуватись ними і проводити там свої заходи.

Також в інвестиційному договорі передбачено, що ТзОВ «Лем Стейшн» не має права змінювати будь-які цільові призначення майбутнього об’єкту без погодження міської ради.

Зазначимо, що вартість об’єктів трамвайного депо, які передають ТзОВ «Лем Стейшн» під реконструкцію, становить 40 мільйонів гривень.

Сама реконструкція трамвайного депо передбачає створення робочого та гастрономічного просторів, центру навчання та розвитку, майстерні, автомобільного та велосипедного майданчиків для паркування, простору подій, студентського простору – кампусу.

Нагадаємо, сесія Львівської міськради восени 2018 року погодила інвестиційний договір ТзОВ «Лем Стейшн» на реконструкцію трамвайного депо лише із другої спроби. За відтермінування прийняття відповідної ухвали активно виступав депутат Петро Адамик. Він пропонував, аби місто саме вклало у реконструкцію трамвайного депо гроші, при цьому наголосивши, що депутати з його фракції (БПП), якщо треба буде, «скинуться і вкладуть туди свої кошти».

Як повідомляв Львівський портал, ТОВ «Лем Стейшн» стало переможцем інвестиційного конкурсу з реконструкції і створення інноваційно-креативного простору в трамвайному депо, який оголосили у Львівській міськраді ще у 2017 році. ТзОВ «Лем Стейшн» було єдиним учасником конкурсу.

Також у 2017 році екс-начальниця управління інвестицій та проектів Львівської міської ради Ольга Сивак заявляла, що ТзОВ «Лем Стейшн» створили спеціально під проект реконструкції трамвайного депо.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Лем Стейшн» створене наприкінці 2016 року, зареєстроване воно у Львові на вул. Шевській.

Засновниками підприємства є шестеро осіб:

Марк Зархін – відомий львівський ресторатор;

Тарас Кицмей – співзасновник ІТ-компанії SoftServe;

Тарас Добрянський – колишній позаштатний радник міського голови Львова, львівський готельєр, якого пов’язують зі скандалом довкола одного з найдорожчих готелей міста – «Леополіс»;

Олег Дрінь – представник Фінської інвестиційної компанії K.Hartwall Invest, керував такими проектами у Львові як «Леополіс» та «Опера Пасаж»;

Дмитро Косарєв – один зі співзасновників ІТ-компанії N-iX у Львові та Lviv QA School;

Олег Мацех – екс-директор ЛКП «Лев», колишній експерт «Реанімаційного пакету реформ».

Розмір статутного капіталу ТзОВ «Лем Стейшн» становить 3 мільйони гривень. Основний вид діяльності вказаний як консультування з питань комерційної діяльності й керування.