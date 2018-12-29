У Львові підписали інвестиційний договір щодо створення креативного простору на базі старого трамвайно депо

Вчора, 28 грудня, було підписано інвестиційний договір між ЛКП «Львівелектротранс» та ТзОВ «Лем Стейшн» щодо створення інноваційно-креативного простору Lem Station на базі старого трамвайного депо. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«2018 рік завершуємо з чудовими новинами — інвестиційний договір з Lem Station підписано. Новому етапу життя трамвайного депо бути. Інноваційно-креативний простір постане на базі трамвайного депо на вул. Вітовського-Сахарова та передбачає зони для стартапів, ІТ, громадських подій воркшопів, винахідництва, центрів для навчання, парковий та студентський простір, лабораторії для наукових розробок, новий громадський простір та багато іншого цікавого і дуже корисного. З нетерпінням чекаємо активної фази реалізації цього проекту», — зазначив в.о. начальника управління інвестицій та проектів Роман Старецький.

Нагадаємо, мета проекту — створення інноваційно-креативного простору для різних категорій населення, у тому числі підприємців, студентів, ІТ-спільноти, громадських діячів, журналістів тощо, з метою всебічного розвитку та реалізації креативного та інтелектуального потенціалу м. Львова.

Інвестиційний проект дозволить залучити значний обсяг інвестицій, не менше 30 млн. грн та передбачає реконструкцію частини трамвайного депо, будівель та споруд поблизу перехрестя вулиць Вітовського та Сахарова та, як наслідок, створення інноваційно-креативного простору який включатиме, зокрема, зони для стартапів, ІТ-спеціалістів фрілансерів, інноваційних компаній, винахідництва, наукових розробок та пов’язаної з ними підприємницької діяльності, воркшопів, практичної реалізації проектів, центр навчання та розвитку, парковий та студентський простір тощо. Також проект передбачає відкритий громадський простір з терасами, місцями для проведення публічних, у тому числі соціальних заходів. Тут можуть бути встановлені інтерактивні скульптури, витвори мистецтв, проводитися театральні перформанси, музичні виступи, кінопокази тощо.

Фото: ЛМР