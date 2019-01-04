До літа міськрада Львова збирається підняти вартість проїзду в маршрутках і трамваях

Сьогодні, 4 січня, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив план прийняття регуляторних актів на 2019 рік. Серед них – встановлення нової вартості проїзду у маршрутках та електротранспорті. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Затверджений план прийняття регуляторних актів передбачає, що виконавчий комітет своїм рішенням спочатку має встановити тариф на послуги з перевезення пасажирів у маршрутках Львова. Конкретної дати не зазначено, однак вказано, що зробити це виконком має упродовж І кварталу 2019 року, тобто протягом січня-березня.

Наступним на черзі має бути ЛКП «Львівелектротранс». Рішення про встановлення нового тарифу на перевезення у міському електротранспорті виконком має прийняти у ІІ кварталі цього року, тобто упродовж квітня-червня.

Наразі жодних остаточних даних про те, яким буде новий тариф на проїзд у маршрутках та в електротранспорті Львова, ще немає.

Нагадаємо, восени перевізники Львова заявили, що економічно обґрунтований тариф на проїзд становить уже 9 гривень 20 копійок. Тому вони пригрозили, що якщо мерія не затвердить його до 1 грудня 2018 року, то на маршрутах або скоротять кількість автобусів, або транспорт курсуватиме лише до 21:00 год.

Незабаром після цього управління транспорту міськради Львова запропонувало встановити тариф на рівні 8 гривень і опублікувало до обговорення відповідний проект рішення виконавчого комітету. Проте згодом міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що мова про подорожчання проїзду у маршрутках зараз не йде та дав вказівку провести розслідування і з’ясувати, чому управління транспорту висунуло таку пропозицію.

Мерія проводила тривалі перемовини із приватними перевізниками Львова щодо нового тарифу, однак до спільної згоди так і не дійшли, адже головною вимогою посадовців було відновлення безкоштовного проїзду для пенсіонерів.

Про подорожчання проїзду у маршрутках Львова раніше говорив і мер Андрій Садовий, втім він запевняв, воно буде несуттєвим.

Водночас нещодавно перевізники заявили, що таки готові безоплатно возити пенсіонерів, якщо міська рада затвердить тариф у розмірі 7-8 гривень.

Як повідомляв Львівський портал, ще на початку квітня 2018 року Асоціація перевізників Львівщини заговорила про новий тариф у 7 грн. Востаннє ціни на проїзд у маршрутках зросли 14 грудня 2017 року. Тоді тариф підняли до 5 гривень. Також наприкінці січня минулого року приватні перевізники перестали безкоштовно возити пенсіонерів.

Щодо електротранспорту, то теперішній тариф на проїзд у розмірі 5 гривень виконком Львівської міськради встановив у квітні 2018 року. До цього разова поїздка у трамваї чи тролейбусі коштувала 3 гривні, для студентів та учнів – 1,5 гривні.