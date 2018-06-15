Через тиск мешканців у міськраді Львова відтермінували будівництво нового готелю у зоні ЮНЕСКО

Сьогодні, 15 червня, виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення перенести погодження детального плану території, обмеженої вул. М. Вороного, вул. С. Руданського, вул. Ф. Ліста, вул. М. Коперника, пл. А. Міцкевича, просп. Т. Шевченка. Він передбачає зведення у зоні ЮНЕСКО 6-поверхового готелю із дворівневим підземним паркінгом, а також часткове відновлення втраченого Пасажу Міколяша – торгового та громадського простору, що існував у місті до ІІ Світової війни. Про це повідомляю кореспондент Львівського порталу.

Спеціально через це питання на засідання виконкому прийшли близько двох десятків місцевих мешканців та активістів. Вони виступили проти зведення запланованого готелю, оскільки переживають, що через будівництво можуть зруйнуватись прилеглі житлові будівлі.

Водночас мешканці заявили, що в межах громадських обговорень детального плану території вони висловили свою позицію щодо нового готелю та відновленням Пасажу Міколяша, зареєстрували її офіційно через ЦНАП, однак у міській раді їх не почули.

Відтак місцеві жителі вимагали, аби у міській раді утворили спеціальну робочу групу, в яку би включили і їх для того, аби всі зауваження щодо майбутніх будівництв у межах детального плану були враховані.

Як зауважив головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, всі зауваження мешканців вислухав і врахував автор детального плану території. Стосовно можливого руйнування прилеглих будинків через будівництво готелю він наголосив, що весь центр «стоїть на руслі Полтви, а весь проспект Свободи побудований на болотах». Відтак сьогодні при будівництві враховуються всі геологічні нюанси, аби унеможливити будь-які пошкодження сусідніх будівель.

«Спочатку на цьому місці (вул. Вороного, – ред.) мав бути просто багаторівневий паркінг. Ми відмовились від цієї ідеї, бо є заборона нової редакції Державних будівельних норм, яка регламентує, що в історичних місцях не може бути багаторівневий паркінг. Крім того, існуюча там зараз парковка вже є фактично незаконною, бо вона розташована на відстані 15 м до житлових будинків, тобто цей паркінг вже є нелегітимний з точки зору протипожежних норм.

У новому готелі буде 60 паркомісць і 100 номерів. Ми вважаємо, що це є добрим рішенням, тим більше, що готельний розвиток – це є стратегія міста Львова. Це не житловий будинок, це – готель. Ми вважаємо, що він може бути», – заявив Юліан Чаплінський.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Також він запевнив, що відновлення Пасажу Міколяша, який може закрити подвір’я мешканців на вул. Ференца Ліста, не охопить двір.

«Мешканці вул. Ференца Ліста, які проти будівництва, стверджують, що пасаж Міколяша закриє їхнє подвір’я. В цьому є зміст, але насправді детальний план території – це лише стратегія намірів, це є погодженням проекту. І у випадку видачі містобудівних умов і обмежень ми все одно мусимо питатися дозволу суміжних землекористувачів і користувачів нерухомості. Я можу заспокоїти мешканців, що будувати безпосередньо над їхнім двором ніхто не буде», – наголосив Юліан Чаплінський.

У свою чергу міський голова Львова Андрій Садовий зауважив, що новий готель та дворівневий паркінг на вул. Вороного є дуже важливим у вирішенні проблеми паркування у центрі міста.

«Ми знайшли варіант, яким чином там зробити парковку на 60 місць, враховуючи законодавство і всі технічні можливості. Інвестор готовий цю парковку звести, до цього часу будувати її не хотіли. Будувати підземний паркінг є значно дорожче, ніж наземний. Тому ця парковка буде просто золотою, адже кожне паркомісце буде дуже дорогим, але інвестор все одно погоджується. Ця парковка має бути для готелю «Жорж» і для відвідувачів майбутнього готелю. Таким чином буде врегульована ситуація з паркуванням», – розповів Андрій Садовий.

Пропозицію мешканців й активістів щодо створення робочої групи у міській раді проігнорували, однак перенесли погодження детального плану території на наступне засідання виконкому, аби врахувати всі озвучені сьогодні зауваження.

Як повідомляв Львівський портал, детальний план території, обмеженої вул. М. Вороного, вул. С. Руданського, вул. Ф. Ліста, вул. М. Коперника, пл. А. Міцкевича, просп. Т. Шевченка передбачає зведення 6-поверхового готелю з вбудованими закладами торгівлі та громадського харчування і 2-рівневим підземним паркінгом, а також часткове відновлення втраченого Пасажу Міколяша – унікального для Львова торгового та громадського простору, що існував в місті до ІІ Світової війни.

Проект детального плану території охоплює площу 2,7 га. Квартал розташований у межах історико-архітектурної заповідної території Львова та зони охорони пам’яток культурної спадщини ЮНЕСКО.

Зауважимо також, Верховна Рада України ще з 2014 року не може прийняти закон щодо збереження пам’яток культурної спадщини, внесених до Списку ЮНЕСКО. Законопроект, який у 2016 році Верховна Рада прийняла у першому читанні, передбачає створення на місцях органу управління, який би регулював діяльність у зоні пам’ятки ЮНЕСКО та її буферній зоні.

Станом на сьогодні цей законопроект Верховна Рада включала 12 разів у порядок денний, однак так і не ухвалила. Втім уже 19 червня Уже 19 червня Верховна Рада має розглядати у другому читанні цей законопроект №1553 «Про внесення змін до ЗУ «Про охорону культурної спадщини».