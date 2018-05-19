У Львові в зоні ЮНЕСКО хочуть збудувати новий 6-поверховий готель

Від сьогодні, 19 травня, і до 7 червня у Львові триватиме громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території, обмеженої вул. М. Вороного, вул. С. Руданського, вул. Ф. Ліста, вул. М. Коперника, пл. А. Міцкевича, просп. Т. Шевченка. Він передбачає зведення 6-поверхового готелю з вбудованими закладами торгівлі та громадського харчування і 2-рівневим підземним паркінгом, а також часткове відновлення втраченого Пасажу Міколяша – унікального для Львова торгового та громадського простору, що існував в місті до ІІ Світлової війни. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській міській раді.

Проект детального плану території охоплює площу 2, 7 га. Квартал розташований у межах історико-архітектурної заповідної територіїЛьвова та зони охорони пам’яток культурної спадщини ЮНЕСКО.

Як йдеться у пояснювальній записці до проекту, розроблення детального плану є необхідним, оскільки Галицький район є єдиним районом Львова, на територію якого немає затвердженого у відповідному порядку плану зонування.

«Реалізація будь-яких намірів, які стосуються сфери містобудування, передбачає розроблення детального плану території. В даному випадку мова йде про можливість забудови ділянки, розташованої на вул. М. Вороного, яка в даний час використовується як стихійний майданчик для паркування 20-25 автомобілів. Генеральним планом міста схемою магістралей, гаражів та стоянок ця ділянка була передбачена як місце влаштування багаторівневого паркінгу», – йдеться у пояснювальній записці.

Для того, щоб ділянці площею 0,1848 га на вул. Вороного, 4 звести новий готель із підземним паркінгом, планують знести існуючу нежитлову будівлю, яка не належть до цінної забудови, та перебуває сьогодні у незадовільному стані.

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Зазначимо, протягом 2006-2009 років на вул. Вороного, 4 вже пропонували збудувати багаторівневий гараж або багаторівневий гараж із приміщеннями торгово-офісного та відпочинково-спортивного призначення. Проте такий проект мав значну кількість недоліків, серед яких: невідповідність Державним будівельним нормам; передбачав збільшення транспортного навантаження на вулицю Вороного, а також необхідність формування глухих фасадів (без вікон та інших отворів) для дотримання протипожежних та санітарних норм.

Тому, як йдеться у пояснювальній записці, у проекті детального плану території запропоноване альтернативне, оптимальне з функціональної точки зору використання даної ділянки.

«Пропонується на ділянці по вул. Вороного, 4 розмістити будівлю готелю з вбудованими закладами торгівлі та громадського харчування і 2-рівневим підземним паркінгом. Таким чином буде досягнуто максимально ефективне використання земельної ділянки протягом всіх пір року та протягом цілої доби, і крім того буде створено додатковий об‘єм паркувальних місць для використання мешканцями та гостями міста Львова», – вказано у документі.

За попередніми розрахунками, у майбутньому готелі на вул. Вороного, 4 має бути від 120 до 154 номерів. Його надземна частина матиме до 6 поверхів включно, що ніби не суперечить раніше розробленому історико-містобудівному обґрунтуванню.

Підземний паркінг у готелі хочуть облаштувати на 64 машиномісця, при цьому нормативна потреба самого готелю на 120-154 номери згідно з Державними будівельними нормами становить не більше 15-23 машиномісця. Тому 41-49 машиномісць планують зарезервувати для потреб міста та для клієнтів готелю «Жорж».

Водночас детальний план території, обмеженої вул. М. Вороного, вул. С. Руданського, вул. Ф. Ліста, вул. М. Коперника, пл. А. Міцкевича, просп. Т. Шевченка, передбачає встановлення підземних контейнерів для сміття.

Також у межах детального плану цієї території хочуть частково відновити Пасаж Міколяша – унікального для Львова торгового та громадського простору , що був розташований між будинком №1 на вул. Коперніка та №6 на вул. Вороного. Однак під час ІІ Світової війни в будинок влучила бомба і відновити його було неможливо.

«Для відновлення частини Пасажу Міколяша передбачено використовувати чотири ділянки, які в даний час є частинами внутрішньодворових просторів. Ділянки в даний час для потреб мешканців не використовуються, і переважно захаращені залишками будівельних конструкцій, служать для стихійного паркування кількох автомобілів», – зазначено у проекті детального плану.

Після відновлення Пасажу Міколяша, яке триватиме у кілька етапів, його призначення обіцяють не міняти. У пивницях будинку від вул. Коперніка пропонують розташувати господарські,службові та технологічні приміщення, на першому поверсі – кафе-кондитерську на 32місця, на другому поверсі – ресторан на 40 місць. А на третьому та четвертому поверхах відтвореної будівлі хочуть розмістити офісні та службові приміщення.

До першочергових заходів реалізації детального плану території на період 3-7 років відноситься:

будівництво готелю із підземних двоповерховим паркінгом;

відновлення 1-ї черги Пасажу Міколяша;

влаштування в кварталі підземних сміттєвих контейнерів;

ремонт інженерних мереж та дощової каналізації;

гідроізоляція фундаментів існуючих будівель;

вертикальне планування;

реконструкція вулиць , зокрема вулиці Вороного, Ліста та Руданського.

облаштування пішохідної зони на вул. Руданського.

Зазначимо, у понеділок, 4 червня, відбудеться зустріч з головним архітектором проекту детального плану. Місце проведення: великий сесійний зал Львівської міської ради, початок о 18:00 год.

Як повідомляв Львівський портал, виконавчий комітет Львівської міської ради дав дозвіл на розроблення детального плану території, обмеженої вул. М. Вороного, вул. С. Руданського, вул. Ф. Ліста, вул. М. Коперника, пл. А. Міцкевича, просп. Т. Шевченка 23 березня цього року. Тоді головний архітектор Львова Юліан Чаплінський розповідав, що він передбачає облаштування підземного паркінгу, а не багатоповерхового готелю з паркінгом.

Нагадаємо також, що цієї п’ятниці, 18 травня, виконавчий комітет міської ради Львова погодила будівництво у зоні ЮНЕСКО триповерхової скляної будівлі під офіси.